Rezultat șoc în grupa României de la Campionatul European! Spania, învinsă categoric de Croația - Antena Sport

Primele două clasate se vor califica în grupele principale, în care meciurile se vor juca în intervalul 17-24 ianuarie, la Hamburg şi Koln. De acolo, tot primele două clasate vor merge mai departe, adică în semifinalele din 26 ianuarie, pentru ca partidele pentru medalii să aibă loc în 28 ianuarie, toate disputele fiind programate la Koln.

Vasile Stângă, dur după România – Austria 24-31

Vasile Stângă a avut un discurs dur după România – Austria 24-31, meciul de debut al tricolorilor la Campionatul European de handbal. Fostul mare jucător l-a felicitat însă pe portarul Ionuţ Iancu, într-o formă mare la Mannheim.

”Ne-am batut singuri, am făcut foarte multe prostii, eliminări gratuite, foarte multe ratări. Dacă erau mai puține greșeli, poate era alt scor. Am demonstrat că suntem o echipă doar de o repriză. În a doua am cedat.

Nu am văzut dorința aceea a jucătorilor de a juca cu ambiție. Am avut un portar (n.r. Ionuț Iancu) în zi mare. Dacă nu era Iancu, cred că era o diferență de 15 goluri”, a spus Vasile Stângă, citat de digisport.ro.