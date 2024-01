Vasile Stângă, dur după România - Austria 24-31, la debutul la Campionatul European: "Ne-am bătut singuri" - Antena Sport

România – Austria 24-31

România a debutat la Campionatul Europoean de handbal Vasile Stângă a avut un discurs dur după România – Austria 24-31, meciul de debut al tricolorilor la Campionatul European de handbal. Fostul mare jucător l-a felicitat însă pe portarul Ionuţ Iancu, într-o formă mare la Mannheim.

Portarul Ionuţ Iancu a ţinut România în joc prin intervenţiile spectaculoase (9 doar în prima repriză şi 14 în total), însă strategia în jocul tricolorilor a avut de suferit şi din cauza multiplelor schimbări de jucători operate de antrenorul Xavi Pascual, de care Austria a profitat până la urmă şi a avut câştig de cauză.

Vasile Stângă, dur după România – Austria 24-31, la debutul la Campionatul European

”Ne-am batut singuri, am făcut foarte multe prostii, eliminări gratuite, foarte multe ratări. Dacă erau mai puține greșeli, poate era alt scor. Am demonstrat că suntem o echipă doar de o repriză. În a doua am cedat.