România - Spania se joacă ACUM! Tricolorii, la al doilea meci de la Campionatul European de handbal masculin - Antena Sport

În primul meci de la acest Campionat European, Spania a suferit o înfrângere drastică în faţa Croaţiei, care s-a impus cu 39-29. Prestaţia ibericilor a lăsat de dorit, în primele 40 de minute ale meciului, fiecare aruncare a croaţilor fiind transformată în gol.

Înfrângerea cu Croaţia a fost şi cea mai dură înfrângere pentru spanioli la un Campionat European, fiind meciul cu cele mai multe goluri primite la turneul final continental.

Vasile Stângă, dur după România – Austria 24-31

Vasile Stângă a avut un discurs dur după România – Austria 24-31, meciul de debut al tricolorilor la Campionatul European de handbal. Fostul mare jucător l-a felicitat însă pe portarul Ionuţ Iancu, într-o formă mare la Mannheim.

”Ne-am batut singuri, am făcut foarte multe prostii, eliminări gratuite, foarte multe ratări. Dacă erau mai puține greșeli, poate era alt scor. Am demonstrat că suntem o echipă doar de o repriză. În a doua am cedat.

Nu am văzut dorința aceea a jucătorilor de a juca cu ambiție. Am avut un portar (n.r. Ionuț Iancu) în zi mare. Dacă nu era Iancu, cred că era o diferență de 15 goluri”, a spus Vasile Stângă, citat de digisport.ro.

