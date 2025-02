Mihaela Cambei a semnat cu CS Dinamo! Sportiva medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris a fost prezentată oficial - Antena Sport

Obiectivul ei în următorii ani: podium olimpic în 2028 la Los Angeles și cât mai multe medalii europene și mondiale pe parcurs.

Noi îi urăm succes și îi spunem Bun venit la Dinamo!”, au notat oficialii lui CS Dinamo.

Schimbarea sesizată de Mihaela Cambei, după medalia de argint cucerită la Jocurile Olimpice de la Paris

Mihaela Cambei a sesizat o schimbare, la câteva luni după ce a cucerit medalia de argint în proba de haltere de la Jocurile Olimpice de la Paris. Sportiva a vorbit deschis despre viața sa, după uriașa performanță.

Mihaela Cambei a „cuccerit” argintul la Paris în proba de haltere, 49 kg. Atunci, românca a ridicat 93 kg la smuls, clasându-se pe primul loc și 112 kg la aruncat. La total, Cambei s-a clasat pe locul al 2-lea, cu un total de 205 kg, la un singur kg la aurul olimpic, cucerit de Hou Zhihui.

În cadrul unui eveniment, Mihaela Cambei a transmis faptul că viața sa nu s-a schimbat, chiar dacă a realizat o performanță uriașă la Jocurile Olimpice de la Paris.

Singura schimbare sesizată de sportivă este legată de faptul că a devenit mult mai cunoscută, după medalia obținută.

De asemenea, Mihalea Cambei a transmis că a avut mai multe oportunități datorită performanței.

„Au fost foarte multe oportunități, am avut foarte mulți oameni alături (n.r. după ce a cucerit argintul la Jocurile Olimpice). Acum, încep să realizez ce a însemnat acea medalie.

Viața mea nu s-a schimbat, eu așa o simt, doar oamenii mă văd diferit.

Sunt o persoană mult mai cunoscută acum. Mă felicită și după atâtea luni. A rămas un sentiment foarte plăcut, doar că în unele momente sunt prea recunoscută (n.r. râde).

Am avut o mică pauză după ce am terminat Jocurile Olimpice, iar acum am revenit în sala de antrenament”, a spus Mihaela Cambei, în cadrul unui eveniment.