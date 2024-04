Ronnie O'Sullivan, performanţă de senzaţie! "Racheta" a mai doborât un record la Campionatul Mondial de snooker - Antena Sport

„Racheta” a realizat un break de 126 de puncte în jocul al cincilea al partidei cu Page. Cu acest break, a dus scorul la 5-0. Page a vorbit la finalul partidei, remarcând jocul de siguranţă al lui Ronnie O’Sullivan. Britanicul este recunoscut pentru stilul lui ofensiv, dar în primul tur de la Crucible a etalat un joc perfect.

Page a susţinut chiar că Ronnie ar putea avea cel mai bun joc de siguranţă din circuit, remarcă absolut surprinzătoare.

Reclamă

„Am fost ca un iepure în lumina farurilor în primele patru jocuri, pur și simplu nu am putut face nimic. Am reușit să fac un break mare în al șaptelea frame, dar în afară de asta am fost slab. Este întotdeauna greu să joci cu Ronnie, el te pune în poziții dificile și nu am putut să intru în meci. El te pune în poziții grele și știi că nu poți rata. Știi că jocul tău de siguranță trebuie să fie bun, iar al meu nu a fost. Îmi place să joc împotriva celor mai buni jucători, pentru că de obicei aduc cel mai bun joc al meu la masă, dar acum pur și simplu nu am făcut asta. Nu poți juca bine tot timpul, așa că o să aștept cu nerăbdare următorul turneu.

„Pentru că jocul lui în construcția break-urilor este atât de bun, nimeni nu vede asta„

Este greu acolo împotriva jucătorilor de top, în special a lui Ronnie, el este atât de obișnuit cu acest turneu și eu nu sunt. Toată lumea știe că poate construi break-uri mari foarte ușor, toți jucătorii pot face asta, evident că el o face în mod prolific. Dar jocul lui de siguranță este probabil cel mai bun din circuit. Dar pentru că jocul lui în construcția break-urilor este atât de bun, nimeni nu vede asta. El te pune în poziții în care nimeni altcineva nu te poate pune.

El are o aură, toată lumea spune asta, dar are o aură specială. Nici măcar nu sunt prea deranjat de înfrângerea asta, el are acea aură și tu, ca adversar, o simți. Te pune în poziții în care nu mulți jucători te pot pune. E un coșmar să joci cu el”, a declarat Jackson Page după înfrângerea usturătoare, potrivit metro.uk.

Reclamă 4 / 0/3

Ronnie O’Sullivan îl va întâlni în optimile de finală de la Crucible pe Ryan Day. O’Sullivan şi Ryan Day s-au mai întâlnit o singură dată la Crucible, în 2006, tot în optimi. Ronnie l-a învins cu 13-10 atunci pe Ryan Day. Tabloul complet al optimilor Campionatului Mondial de snooker. 8 capi de serie sunt out Tabloul complet al optimilor Campionatului Mondial de snooker a fost stabilit după ce am aflat şi ultimul jucător care a trecut de primul tur. John Higgins l-a învins pe Jamie Jones, cu 10-6, şi a ajuns între primii 16 jucători ai competiţiei de la Crucible. Acolo nu au ajuns însă nume mari ale snookerului. Campionul en-titre Luca Brecel, finalistul din 2023, Mark Selby, Mark Williams, Zhang Anda, Ding Junhui sau Barry Hawkins. Practic, jumătate dintre capii de serie au fost elinaţi, Luca Brecel, Mark Selby, Mark Williams, Ding Junhui, Ali Carter, Gary Wilson, Zhang Anda şi Barry Hawkins. Singurii ani în care s-a mai întâmplat aşa ceva au fost 1980, 1992 şi 2012. Cea mai clară victorie a fost obţinută de Ronnie O’Sullivan, care a trecut de Jackson Page, cu 10-1. La polul opus, patru meciuri au avut nevoie de meci decisiv, Brecel – Gilbert, Milkins – Pang, Jiahui – Williams şi Ding – Lisovski. Tabloul complet al optimilor Campionatului Mondial de snooker David Gilbert – Robert Milkins

Stephen Maguire – Shaun Murphy

Joe O’Connor – Kyren Wilson

John Higgins – Mark Allen

Judd Trump – Tom Ford

Jak Jones – Si Jiahui

Jack Lisovski – Stuart Bingham

Ryan Day – Ronnie O`Sullivan

Va reuşi Dinamo să se salveze de la retrogradare? DA NU Vezi rezultatele Loading ... Loading ...