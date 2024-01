A provocat o dramă amoroasă în familia lui Cristi Borcea, dar continuă să trăiască în lux şi opulenţă. Cum s-a afişat pe plajă - Antena Sport

Coco și cu Patrick să ducă mai departe ei (n.r. afacerile). Eu nu o să mă opresc niciodată, dar o să vreau să mă duc din ce în ce mai mult la sport… cea mai mare bucurie a mea este să mă duc la sport, să merg în vacanțe. E prima dată de când mă știu, primul an în care nu apucasem să fac o oră de plajă. Am fost în Abu Dhabi săptămâna trecută și acolo am apucat să fac și eu plajă. Nu a existat la mine așa ceva.

Am avut și o discuție cu băieții, eu din ce în ce o să îmi restrâng implicarea și timpul și trebuie să se implice ei. Gata, eu trebuie să mă bucur de viaţa cu Valentina, de copii, de familie.

Eu iau în jur de 30 de pastile pe zi. Pentru inimă, operația pe cord… iau 3-4… iau și suplimente, magneziu… și de somn iau 2-3-4 pastile de somn. Altfel nu pot dormi. Am insomnie acută, din pușcărie am urmat tratament„, a declarat Cristi Borcea în podcastul „Tare de tot”.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco). Cu a doua soție, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu. „Leonidas” are trei copii și căsnicia actuală, cu Valentina Pelinel, pe Milan și gemenele Indira și Rania.