Adevăratul motiv pentru care Dan Alexa a ajuns la divorț! "Chirurgul" a spus tot și despre pumnul primit de la Anamaria Prodan - Antena Sport

„Eu am avut parte de o soție foarte bună, are și-a dedicat viața pentru mine. Ea suferea foarte mult când jucam prost sau eram criticat. Și-a dat viața după programul meu. (…)

Cred că am ajuns la divorț pentru că am fost de foarte mult timp împreună. Am fost imatur în relație. Atunci când cunoști pe cineva de mult există și riscul ăsta să nu te maturizezi odată cu relația, să apară alte probleme odată cu creșterea în vârstă.

O apreciez mereu, am apreciat-o. Avem doi copii care sunt viața mea, două fete, pe care le iubesc enorm. Cred că sunt persoane pe care le iubesc necondiționat. Important este că am o relație foarte bună cu ea acum și până la urmă, viața merge înainte„, spunea Dan Alexa într-un interviu pentru antenastars.ro.

„Din respect pentru fetele mele si pentru Dan Alexa, că este tatăl lor, nu vreau să comentez! Motivele separării ne privesc doar pe noi doi”, a fost singura reacție pe subiect a fostei soții a lui Dan Alexa.

„Chirurgul” a vorbit, în acest an, despre ceea ce s-a întâmplat între el și Anamaria Prodan. A precizat că a trecut prin momente extrem de dificile și a spus tot despre lovitura încasată de la cunoscutul impresar.

„Nu mi-a căzut bine, dar pe mine mă interesează ce zice lumea? M-a deranjat la început. M-am gândit chiar că ar fi trebuit să reacționez imediat în fața Anei, dar acum mă felicit că n-am făcut-o. Mă atacau toți, ‘Băi, te-a lovit, a dat Prodanca în tine!’, a fost o nebunie un timp. Dan Alexa, despre Anamaria Prodan: „Ținem foarte rar legătura” M-a afectat foarte mult, în special la nivelul percepției publice, ceea ce nu mi s-a părut deloc corect. Eram, totuși, un antrenor pe val, tânăr, cu trei promovări la activ, cu perspective interesante, iar lumea mă judeca strict după acel moment cu Ana. Asta chiar m-a deranjat. Dar ce pot să mai schimb? Ținem foarte rar legătura. Nu știu dacă am vorbit de cinci ori în ultimii trei ani. Dar eu am în continuare contract cu ea. Dacă se întâmplă vreodată să-mi găsească o echipă, să fie bine pentru mine și familia mea, n-am nicio problemă să colaborăm. Pe meserie, Ana e foarte bună, nu-i poți lua meritele”, a spus Alexa pentru playsport.ro. Dan Alexa și-a găsit în cele din urmă liniștea. S-a recăsătorit, în mare secret, și are un băiețel cu cea de-a doua soție.