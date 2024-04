Cât de frumoasă este Andreea, logodnica lui Florin Răducioiu. Este cu 10 ani mai tânără şi a trecut printr-un divorţ dureros - Antena Sport

Reclamă

Florin Răducioiu se pregăteşte de o nuntă ca în poveşti, la 54 de ani. Chiar el a dezvăluit că, în acest an, îşi va uni destinele alături de superba sa iubită. Îşi doreşte să sărbătorească şi alături de coechipierii din Generaţia de Aur.

„Am spus într-o emisiune de Revelion că nu am reușit până acum, dar voi reuși în acest an să facem nunta și să mă căsătoresc cu cea care îmi este logodnică de 5 ani.

De asemenea, aș vrea să îi invit cu o zi, două înainte, pe colegii mei de la echipa națională, pe foștii mei coechipieri, să dau o masă și să stau cu ei și să sărbătorim împreună”, a declarat Florin Răducioiu pentru adevarul.ro.

Florin Răducioiu a trecut printr-un divorţ, înainte să o cunoască pe Andreea. A fost căsătorit timp de 23 de ani cu Astrid, cea cu care are doi copii, pe Andrea şi Alessandro. Motivul despărţirii a fost unul surprinzător.

Motivul pentru care Florin Răducioiu a divorţat

„După 23 de ani, am hotărât în mod civilizat, de comun acord să ne separăm. Probabil s-a terminat dragostea între mine și soția mea.

E o chestie delicată. Cred că amândoi am greșit. Și cred că n-am încercat mai mult să salvăm mariajul nostru, căsătoria. Din motive de muncă, lucrurile s-au complicat foarte mult și n-am mai putut controla situația”, spunea Florin Răducioiu. Florin Răducioiu este o prezenţă activă pe contul său de Instagram. Postează des imagini în care este alături de actuala iubită, care a lucrat pe postul de secretar economic la Biroul de Promovare Comercial-Economică (BPCE) din Milano. Fostul atacant nu se fereşte şi îi face Andreei declaraţii de dragoste în limba italiană. Este cunoscut faptul că Florin Răducioiu a devenit ţinta ironiilor după transferul săi de la Dinamo la Bari, în 1990. La prima revenire în ţară, Răducioiu vorbea destul de greu limba română. Florin Răducioiu are 21 de goluri în 40 de selecţii la naţionala României. A jucat pentru Dinamo, Bari, hellas Verona, Brescia, AC Milan, Espanyol, West Ham United, VfB Stuttgart, Monaco şi Creteil.

