Ce a ajuns să facă în trafic cu maşina primită cadou de la Ion Ţiriac, atunci când oamenii se holbează la ea: "Au un pic de jenă" - Antena Sport

Magdalena Rusu, campioană olimpică la Paris la 8+1, a dezvăluit ce experienţe a trăit în trafic, după ce a condus maşina primită cadou de la Ion Ţiriac, ea numărându-se printre sportivii premiaţi cu câte un Hyundai Ioniq 5, după aurul de la Jocurile Olimpice 2024.

Magdalena a scos maşina de peste 50.000 de euro în trafic şi a avut parte de multe episoade în care lumea din jur să uită insistent la ea şi la maşină. Rusu a fost felicitată şi de cunoscuta actriţă Ilona Brezoianu.

Ce a ajuns să facă în trafic cu maşina primită cadou de la Ion Ţiriac

„Mă descurc foarte bine cu mașina. Dacă mă vedeți în trafic, vă salut. Deci pe toți cei pe care îi observ că se uită la mașină, îi salut direct. Îmi dau seama că se holbează, poate vor să interacționeze cu mine, poate vor să mă salute și au un pic de jenă și atunci îi salut.

Chiar odată am observat-o pe Ilona (nr. actrița Ilona Brezoianu) în trafic. Era cu un prieten sau era soțul ei, nu știu. Și se uitau la mașină și arătau cu degetul. Eu nu am observat-o pe ea, am observat pe băiatul care arăta cu degetul și eu am dat geamul jos și i-am făcut cu mâna și apoi am observat-o și pe ea. Și m-au întrebat dacă e de la Țiriac și m-au felicitat.

Ce a făcut domnul Țiriac… Nu știu dacă a făcut cineva un lucru atât de măreț ca el. Și mai ales cum le-a colantat, cum le-a aranjat, nu știu. Mai urma să scrie numele nostru pe ele, dar a zis că nu a scris numele pentru un simplu motiv, anume să nu-ți vandalizeze cineva mașina sau ceva. Așa, nu știe cine ești”, a spus Loredana, citată de gsp.ro.