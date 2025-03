Gluma virală despre milionarul celebru care a avut o relaţie cu soţia fratelui său şi a plătit o avere să stingă scandalul! - Antena Sport

Ryan Giggs are 13 titluri de campion al Angliei cu Manchester United. Totodată, a cucerit de două ori Liga Campionilor cu „Diavolii roşii”. Steven Gerrard nu a reuşit să câştige niciodată titlul în Anglia cu Liverpool. Are, totuşi, o Ligă a Campionilor, cucerită în finala „nebună” din 2005 cu AC Milan, atunci când „cormoranii” au revenit de la 0-3 şi s-au impus la loviturile de departajare.

Ryan Giggs i-a plătit fratelui său, Rhodri, 1 milion de lire sterline pentru a pune capăt scandalului. Între timp, atât Rhodri, cât şi Ryan Giggs şi-au refăcut viaţa cu alte femei. După ce a divorţat de prima soţie, Stacey Cooke, cu care are doi copii, în 2017, Ryan Giggs s-a căsătorit cu Zara Charles. Cei doi au împreună o fetiţă.

Nu cu mult timp în urmă, Rhodri Giggs s-a destăinuit legat de scandalul în care a fost implicat, alături de fratele lui celebru.

„Totul s-a întâmplat în urmă cu 14 ani, am doi copii cu altcineva și am făcut o grămadă de bani din chestia aia. Am șters tot cu buretele. Au trecut 14 ani, am făcut 1 milion de lire”, a dezvăluit Rhodri Giggs într-un schimb de mesaje de pe social media.