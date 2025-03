Câţi fani vor fi la Dinamo-FCSB. Numărul biletelor vândute cu 8 ore înaintea Derby de România - Antena Sport

Anunţ de ultimă oră înaintea Derby de România, Dinamo-FCSB. Deşi dinamoviştii sperau la un stadion plin în această seară lucrurile nu stau deloc aşa. Cu 8 ore înaintea fluierului de start al meciului se estimează că vor fi prezenţi aproximativ 30.000 de fani la acest meci.

Dinamo – FCSB va avea loc în această seară, de la 20:30, pe Arena Națională. Cele două formaţii se întâlnesc pentru a patra oară în acest sezon. Au fost două întâlniri în sezonul regulat și una în Cupa României. Echipa lui Elias Charalambous le-a câştigat pe toate.

Asistenţă importantă la Dinamo-FCSB

45.469 de fani este recordul de audienţă pe Arena Naţională la un Dinamo-FCSB. S-a întâmplat în turul sezonului regulat, când campioana s-a impus cu scorul de 2-0. Acum, se estimează că vor fi mult mai puţini. Au fost vândute aproximativ 30.000 de bilete, informează Radio Dinamo. Primele două sectoare de la Tribuna 2 sunt epuizate. Mai mult, o mare parte din biletele de la inelul 3 au fost vândute. Nici peluza PCH nu va fi plină. Sunt așteptați aproximativ 7.000 de suporteri dinamoviști. Bilete disponibile mai sunt la inelul superior.

Cei de la Comisia Centrală a Arbitrilor nu au acordat mare atenţie acestei partide. Asta pentru că la cel mai aşteptat meci al etapei a fost delegat Florin Andrei, arbitru care nu se află pe lista FIFA.

Cu el la centru, Dinamo a câștigat un singur meci și a pierdut 5, în timp ce FCSB are 6 victorii și nu a înregistrat vreo înfrângere. FCSB se află pe locul 3 în clasament, cu 29 de puncte, urmată de Dinamo, care are o diferență de 3 lungimi. Pentru echipa lui Elias Charalambous victoria e crucială în Derby de România. Asta după ce Craiova lui Mirel Rădoi a bătut în Giuleşti, scor 2-1, şi e prima în Liga 1, cu trei puncte avans. CFR Cluj are două puncte mai puţin ca liderul chiar înaintea derby-ului local, cu Universitatea.