Ce avere a ajuns să aibă acum un celebru milionar, după ce a dat faliment! Fosta soţie l-a acuzat că a luat banii fiicei lor! - Antena Sport

Iată ce avere a ajuns să aibă acum un celebru milionar, după ce a dat faliment de mai multe ori. În 2007, la doar doi ani după ce cucerea Liga Campionilor cu Liverpool, John Arne Riise a fost declarat falimentar.

Ulterior, fostul jucător al lui Liverpool a fost implicat în mai multe falimente, fie personale, fie ale companiilor pe care le deţinea sau administra. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Potrivit The Sun, John Arne Riise are acum o avere cuprinsă între 5 milioane şi 20 de milioane de dolari. Cei mai mulţi bani ai săi provin din fotbal.

John Arne Riise s-a însurat pentru a treia oară în mai 2014, cu Louise Angelica Riise. În 2019 s-a născut cel de al patrulea copil al fostului fotbalist, din mariajul cu Louise Angelica.

John Arne Riise are 4 copii cu 3 femei. Din primul mariaj, cu modelul Guri Havnevik, are o fată, din al doilea mariaj, cu Maria Elvegard, are doi copii, o fată şi un băiat, iar din a treia căsătorie are un băiat, Colin.