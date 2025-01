"Cea mai frumoasă femeie din România" l-a dat de gol pe Ilie Năstase: "Mai pleacă, mai vine. Nu înţeleg gelozia!" - Antena Sport

„Cea mai frumoasă femeie din România” a vorbit despre relaţia pe care o are cu Ilie Năstase (78 de ani). Ioana Năstase exclude din start zvonurile că ar putea divorţa de fostul mare jucător de tenis.

Ioana a precizat că tocmai şi-a cumpărat, alături de soţul ei, o vilă în Otopeni. Ea a precizat că „Nasty” este foarte gelos, acesta fiind de cele mai multe ori motivul certurilor dintre ei.

„Cea mai frumoasă femeie din România” l-a dat de gol pe Ilie Năstase

Ioana Năstase este cu 29 de ani mai tânără decât soţul ei (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS). A dezvăluit cum ar reacţiona în cazul în care ar afla că a fost înşelată de Ilie.

„Sunt un om echilibrat și-l las în pace să vorbească. Ușor nu e să trăiești cu Ilie. Dar trebuie să fii o persoană puternică. Eu încerc, mă odihnesc, mănânc cât mai sănătos să-mi iau energia. Eu în general nu am răbufnit, am încercat mereu să aplanez. Nu am fost un om certăreț.

Da, Ilie e foarte gelos. L-am lăsat în pace de fiecare dată, să facă ce vrea el. Îi sunt alături așa cum e. Mai pleacă, mai vine, așa e felul lui de a fi. În anumite momente nu știu cum să reacționez, dar îmi iau eu așa o mică pauză. Eu nu am cunoscut niciodată acest sentiment de gelozie și nu-l înțeleg. Sentimentul de respect e altceva.