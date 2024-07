"Cel mai mare proiect al meu!" Mădălina Ghenea a făcut o schimbare radicală! Detalii unice din viaţa româncei - Antena Sport

Galerie (87) Mădălina Ghenea a făcut o schimbare radicală Mădălina Ghenea/ Instagram Mădălina Ghenea a făcut o schimbare radicală în viaţa ei. Frumoasa româncă, stabilită în Italia de mai mulţi ani, a oferit detalii unice despre ea şi despre relaţia cu fiica ei, Charlotte. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Mădălina Ghenea este fosta iubită a lui Grigor Dimitrov. Aceasta s-a iubit cu tenismenul bulgar câteva luni, dar relaţia lor s-a încheiat brusc. Mădălina Ghenea a făcut o schimbare radicală Mădălina Ghenea are o fetiţă alături de omul de afaceri român, Matei Stratan. Frumoasa româncă şi-a ţinut fiica departe de lumina reflectoarelor şi recent a dezvăluit că în ultima perioadă, şi ea a luat o pauză pentru a petrece mai mult timp alături de Charlotte. În cadrul unui interviu în presa din Italia, Mădălina Ghenea a fost întrebată cum este în rolul de mamă. Aceasta a transmis că este extrem de grijulie şi atentă cu fiica ei. Ghenea a transmis că în ultimele luni s-a dedicat complet fiicei ei, şi a început să-şi reia activitatea recent, deoarece Charlotte este în vacanţă. Reclamă

„Sunt foarte grijulie. În ultimele luni, am fost complet dedicată fiicei mele. După Oscaruri, am luat o pauză de la evenimente. Acum, în iulie, am reluat totul, pentru că fiica mea este în vacanță și sunt foarte mândră de marele meu proiect, care este Charlotte”, a declarat Mădălina Ghenea, pentru hollywoodreporter.it.

Mădălina Ghenea a fost dată de gol! Câţi bani poate primi românca pentru o singură postare

Mădălina Ghenea a fost dată de gol. Englezii de la The Sun au anunţat câţi bani poate primi românca pentru o singură postare pe reţelele sociale. Actriţa în vârstă de 36 de ani are aproape 1.3 milioane de urmăritori pe contul ei de Instagram.

Jurnaliştii de la thesun.co.uk au întocmit un top select al încasărilor iubitelor şi soţiilor jucătorilor de la Australian Open 2024. Aceştia au inclus-o şi pe Mădălina Ghenea, care a fost anul trecut într-o relaţie cu Grigor Dimitrov. Cei doi nu ar mai fi împreună, chiar dacă s-au ferit să confirme despărţirea.

Potrivit sursei citate anterior, Ghenea încasează 7.300 de lire sterline (n.r. 8.500 de euro) pentru fiecare postare. Este depăşită numai de Sophia Thomalla, iubita lui Alexander Zverev. Modelul din Germania în vârstă de 34 de ani are 1.4 milioane de urmăritori pe Instagram şi încasează 8.000 de lire sterline (n.r. 9.350 euro). Pe ultima treaptă a podiumului este soţia lui Novak Djokovic, Jelena Djokovic. Soţia liderului ATP este urmată de Paige Lorenze, partenera lui Tommy Paul.