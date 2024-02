Cine a putut să îl ajute pe Leonard Doroftei să o ia de la zero în Canada. Moşul, uimit de un gest uriaş. Cât câştigă acum lunar - Antena Sport

Ajuns la cursurile de antrenori de la Quebec, Doroftei (53 de ani) a avut parte de un moment inedit, în care a fost nevoit să spună palmaresul, de faţă cu ceilalţi cursanţi. Când a vorbit despre titlul mondial, oamenii din jur au fost şocaţi.

„Lucrez de luni până luni, fără pauză. Câștig cam 5.000-6.000 de dolari canadieni pe lună (între 3.500 și 4.200 de euro pe lună).

Am făcut școala de antrenori în Quebec, eram cel mai bătrân cursant. Am luat-o de la zero, dar pentru mine erau amintiri din copilărie. Când au văzut ce fac, profesorii au început: «Daaa, dar el e din Europa!».

Trebuia să ne spunem palmaresul. Când a venit rândul meu, m-am ridicat în picioare și le-am spus: «Bam, bam, bam!». S-au uitat toți la mine și au făcut: «What the fuck are you doing here, man?» (n.r. – Ce dracu’ cauți tu aici?)”, a povestit marele nostru campion, pentru sursa citată.

Leonard Doroftei este unul dintre sportivii care au scris istorie pentru România. Campion mondial la box, Doroftei are în palmares şi două medalii olimpice, ambele de bronz, în 1992 la Barcelona şi în 1996 la Atlanta.