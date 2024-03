"Eu oameni săraci încă nu am văzut" Reacția miliardarului Ion Țiriac, când a fost întrebat despre averea lui: "Nu e macabru!" - Antena Sport

Reclamă

„(Ovidiu Ioanițoaia: Ați văzut stand-up-ul ala în care spune: ‘Săracul Țiriac își conduce singur avionul?) Nu l-am văzut, dar au dreptate. Și cu săracul, și cu singur…

Toată lumea își măsoară averea în bani, ceea ce e absolut greșit după ce îi ai. Să nu măsori în bani după ce îi ai nu folosește la nimic. Și pe urmă revin la Steve Jobs… Mă uit la această cameră cu patru pereți, îmi spun ăștia că mâine o să mor, ce am făcut în viața asta? Mulți spun că am făcut mult de tot, încolo nu aș mai face la fel. Nu am avut timp destul pentru familie, nu am avut timp destul pentru prieteni. Și îmi spun că nici cămașa asta nu o iau cu mine mâine. Asta este rezultatul la toți, nu e macabru ce spun aici.

Reclamă

Bogăția, sărăcia, sunt niște noțiuni pe care în ziua de astăzi nu prea le avem. Eu oameni săraci încă nu am văzut. Cei care nu pot să pună mâna pe o mătură, aia e treaba lor.

Am ajuns și eu… nu de la mătură, de la pus zeci de mii de metri pătrați de mochetă de fiecare dată când organizam o ediție de Cupa Davis și aveam și respectabila vârstă de 40 de ani. Cum le făceam eu, nu le făcea nimeni. Și dacă nu le făceam eu, nu ieșeau ca lumea„, a declarat Ion Țiriac pentru gsp.ro.

Ion Ţiriac are trei copii şi a fost căsătorit o singură dată

Ion Țiriac a fost căsătorit o singură dată, cu Erika Braedt, dar căsnicia fostului mare jucător de tenis a rezistat numai doi ani. În momentul nunții, Ion avea 24 de ani, iar Erika era cu cinci ani mai tânără. Aflat la începutul carierei în tenis, Țiriac era în cea mai mare parte din timp plecat la antrenamente sau la turnee. Acesta ar fi fost unul dintre motivele pentru care mariajul a fost de scurtă durată. În 1965, cei doi au decis să își spună adio.

Reclamă 4 / 0/3

Țiriac a decis să nu mai ajungă niciodată la altar. A avut mai multe relații, care au făcut vâlvă. Printre cele mai cunoscute sunt cele cu handbalista Victorița Dumitrescu, cântăreața Ana Maria Ferentz, manechinul Mikette von Issenberg, și cu jurnalista de origine egipteană Sophie Ayad. Ion Țiriac are trei copii, pe Ion Ion, Karim și Ioana. Primul, din relația cu fostul fotomodel Mikette Von Issenberg. Karim și Ioana sunt rodul relației cu jurnalista egipteană Sophie Ayad.

Ar face faţă Florinel Coman în Bundesliga? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...