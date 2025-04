Milionarul celebru care trăieşte o adevărată dramă! E de nerecunoscut la doar 47 de ani: "Nu ştiu nimic" - Antena Sport

Milionarul celebru care a ajuns de nerecunoscut la doar 47 de ani. Asta după ce a scris istorie într-unul dintre cele mai iubite sporturi de pe Planetă. Este vorba despre legendarul Sebastien Chabal care se confruntă cu probleme de memorie.

Milionarul celebru nu îşi aduce aminte nimic despre familia sa, dar nici despre meciurile şi performanţele realizate în sport. Mărturia lui Sebastien Chabal e de-a dreptul impresionantă.

Milionarul celebru trăieşte „în ceaţă”

Legendarul Sebastien Chabal trece prin clipe cumplite. Deşi are doar 47 de ani se confruntă cu probleme de memorie. Cariera uriaşă pe care a avut-o în rugby nu şi-o mai aminteşte. Fanii îl consideră însă unul dintre cei mai buni jucători francezi ai tuturor timpurilor. Are o carieră impresionantă cu evoluţii la Bourgoin, Sale Sharks, Racing Metro și Lyon. Mai mult, are şi 62 de prezențe în tricoul echipei naționale, cu care a cucerit două trofee în Turneul celor Şase Naţiuni și a ajuns de două ori pe poziția a patra la Mondiale.

Mulți dintre sportivii care au aparținut generației sale și celor anterioare s-au ales cu mari probleme de sănătate. „Nu am nicio amintire a vreunei secunde dintr-un meci de rugby jucat. Nu îmi amintesc nici măcar unul dintre cele 62 de momente în care mi s-a cântat la Marseillaise (n.r. imnul național al Franței). Am câteva amintiri din copilărie, datorită oamenilor care mi-au spus despre ele. Nu am amintiri legate de momentele care au trecut. Am impresia că nu am fost acolo.

Când vorbesc despre asta acasă cu soția mea, îi spun că am impresia că nu sunt eu cel ce a jucat rugby. Mereu m-am gândit că am ajuns acolo din noroc. Nu-mi amintesc nici măcar zilele de naștere ale fetelor mele”, a spus Sebastien Chabal.