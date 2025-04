Mircea Rednic, în conflict cu Adrian Mihalcea după Slobozia - UTA 2-1: "M-a tratat cu aroganţă" - Antena Sport

„Au fost mai agresivi decât noi, dar au fost şi lăsaţi. La cum s-a jucat să dai un singur cartonaş în minutul 90? Mingi lungi, faze fixe. Aşa s-a întâmplat la primul gol, al doilea gol a fost din corner, iar noi am încercat după, dar foarte puţin. Ei joacă la calităţile pe care le au şi asta le-am spus, că dacă au aceeaşi atitudine, aceeaşi agresivitate nu au vreo şansă.

Rednic a mai declarat că întregul conflict s-a produs sub tensiunea partidei. Acesta şi-a taxat şi jucătorii pentru modul în care au abordat meciul, mărturisind că diferenţa s-a făcut atunci când Adrian Mihalcea a mai introdus pe teren un atacant.

(n.r. – disputa verbală cu Adrian Mihalcea) Nu ştiu ce a venit să-mi spună… era tensiunea meciului, penalty-ul ăla era la doi metri şi să te cheme VAR-ul? Ai tras de timp, ai… Am dat mâna, da, nu ştiu ce spunea el acolo. Am luat galben pe merit, că am fost nervos, dar aroganţa cu care ne-a tratat şi m-a tratat…

Nu aşa se joacă un meci de acest fel. O să fie o luptă şi ne aşteptam. Mihalcea a făcut o schimbare şi a băgat atacant, a jucat pe atacanţi şi cu astea ne-au surprins, pe mingea a doua. Mingi de la 16 metri, pe care le-am dat noi în tribună, dar asta este”, a declarat Mircea Rednic, conform orangesport.ro, după Unirea Slobozia – UTA 2-1.

Unirea Slobozia – UTA 2-1

Echipa Unirea Slobozia a învins duminică, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia UTA, în etapa a patra din play-out-ul Ligii 1.