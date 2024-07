Fosta noră a milionarului care şi-a înşelat soţia 16 ani cu cea mai cunoscută amantă din România a avut o apariţie incendiară! - Antena Sport

Cristina Ich, fosta noră a milionarului care şi-a înşelat soţia 16 ani cu cea mai cunoscută amantă din România, a avut o apariţie incendiară la plajă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristina Ich se bucură din plin de vară după despărţirea de Alex Piţurcă. Ea s-a pozat la plajă, în Italia. (IMAGINILE, ÎN GALERIA FOTO)

Fosta noră a milionarului care şi-a înşelat soţia 16 ani cu cea mai cunoscută amantă din România a avut o apariţie incendiară!

Cristina Ich s-a despărţit, recent, de Alex Piţurcă. Ea are însă doar cuvinte de laudă pentru fostul ei socru, Victor Piţurcă.

“Din fericire, știrea aceasta nu m-a surprins. Am un deosebit respect pentru domnul Victor Pițurcă și am știut de la început că sunt binevenită în familie. De altfel, ca și în cazul lui Alex, am păstrat o relație deschisă și apropiată – nici nu am avea cum altfel. Nu doar o dată i-am cerut sfatul și de cele mai multe ori am primit răspunsuri și soluții valoroase din partea dânsului pentru dilemele avute. M-a tratat tot timpul ca pe Cristina, o persoană cu individualitate proprie, nu ca pe ‘iubita lui Alex’ sau ‘mama nepotului’, iar asta ne-a apropiat și m-a făcut să prețuiesc și mai mult relația dintre noi”, a declarat Cristina Ich despre Victor Piţurcă, pentru spynews.ro.

Ich a comentat, astfel, o declaraţie mai veche a lui Victor Piţurcă, în care fostul selecţioner al României o numea „o femeie în adevăratul sens al cuvântului”.