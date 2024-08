Kira Hagi, adevărul din spatele deciziei care i-a schimbat total viața: "Acum sunt împlinită. Trăiesc visul meu!" - Antena Sport

Kira Hagi a venit cu dezvăluiri despre carierea ei şi a spus care a fost adevărul din spatele deciziei care i-a schimbat total viața. În vârstă de 28 de ani, fiica lui Gică Hagi a fost la un pas să se stabilească definitiv în Statele Unite. S-a răzgândit într-un mod neaşteptat şi s-a întors în România.

Kira Hagi a studiat actoria în Statele Unite, la New York Film Academy şi s-a licenţiat, în 2017, în Acting for Film. A ales apoi, surprinzător, să revină în ţară.

Kira Hagi, adevărul din spatele deciziei care i-a schimbat total viața

Fiica „Regelui” Hagi a dezvăluit că plecase din România cu gândul să se stabilească în SUA. A renunţat totuşi la „visul american” şi a ales să îşi dezvolte pasiunea pentru actorie în Bucureşti.

„E adevărat că am plecat în State cu gândul de a rămâne definitiv, dar acolo mi-am schimbat perspectiva. M-am întors în țară pentru că am primit un rol în România și am ținut să onorez contractul.

Nu pot să spun că am renunțat la nimic. Pot spune că trăiesc visul meu. Da, visul Kirei Hagi, ca fiecare dintre noi. Fiecare are un țel, un drum.