L-a părăsit pe fiul lui Cristi Borcea şi acum face senzaţie la Saint-Tropez! Denisa a întors toate privirile pe o plajă de lux - Antena Sport

Galerie (105) L-a părăsit pe fiul lui Cristi Borcea şi acum face senzaţie la Saint-Tropez Angelo Borcea a fost într-o relaţie cu Denisa / Colaj Instagram Denisa l-a părăsit pe fiul lui Cristi Borcea şi acum face senzaţie printre milionarii de la Saint-Tropez. Fosta iubită a lui Angelo Borcea a plecat în vacanţă într-una dintre staţiunile de lux şi s-a făcut imediat remarcată. Poreclită „Regina din Timişoara", Denisa are peste 12.000 de urmăritori pe reţelele sociale. Tânăra care i-a provocat o dramă amoroasă fiului fostului patron de la Dinamo a postat mai multe imagini de la plajă. L-a părăsit pe fiul lui Cristi Borcea şi acum face senzaţie la Saint-Tropez Denisa este de o frumuseţe ieşită din comun. Ea s-a afişat într-un costum de baie minuscul, de culoare neagră. Imaginile postate pe contul ei de Instagram au devenit virale. Denisa a fost mai mulţi ani într-o relaţie cu fiul fostului patron de la Dinamo şi erau tot mai multe zvonuri că sunt la un pas de a ajunge la altar. „Ruptura" dintre ei a surprins pe toată lumea. Denisa și Angelo Borcea s-au despărțit anul trecut, la scurt timp după ce tânăra a absolvit Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara. Amândoi și-au șters, de pe rețelele sociale, toate fotografiile în care apăreau împreună.

Fost patron al lui Dinamo are 9 copii cu 4 femei. Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreuna 3 copii: Milan și gemenele Indira și Rania. Cu prima sa soție, Mihaela, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo. Cu a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu.

Cristi Borcea a luat o decizie radicală

Cristi Borcea a anunţat pe mâna cui vrea să îşi lase afacerile de milioane de euro pe care le are. Fostul patron al lui Dinamo a vorbit despre moștenitorii imperiului financiar pe care l-a creat. Milionarul în vârstă de 53 de ani le-a cerut ajutorul băieților pe care îi are din prima căsnicie.

Cristi Borcea nu mai este dispus să se implice total în afacerile de zeci de milioane de euro pe care le are. Vrea să se dedice mai mult familiei şi a hotărât să își lase afacerile pe mâinile fiilor săi cei mari. A purtat deja discuții cu Patrick și Coco și i-a anunțat ce îi așteaptă.

„(Câți angajați aveți, domnule Borcea?) Peste 2.500. Responsabilitatea… trebuie să le asiguri salariile, niciodată nu am avut întârziere. Nu mai există fără carte de muncă. Fiind societățile puternice, ai credite, am rulaje de sute de milioane de euro. Coco (n.r. Angelo Borcea) și cu Patrick să ducă mai departe ei (n.r. afacerile). Eu nu o să mă opresc niciodată, dar o să vreau să mă duc din ce în ce mai mult la sport… cea mai mare bucurie a mea este să mă duc la sport, să merg în vacanțe. E prima dată de când mă știu, primul an în care nu apucasem să fac o oră de plajă. Am fost în Abu Dhabi săptămâna trecută și acolo am apucat să fac și eu plajă. Nu a existat la mine așa ceva. Am avut și o discuție cu băieții, eu din ce în ce o să îmi restrâng implicarea și timpul și trebuie să se implice ei. Gata, eu trebuie să mă bucur de viaţa cu Valentina, de copii, de familie. Eu iau în jur de 30 de pastile pe zi. Pentru inimă, operația pe cord… iau 3-4… iau și suplimente, magneziu… și de somn iau 2-3-4 pastile de somn. Altfel nu pot dormi. Am insomnie acută, din pușcărie am urmat tratament„, a declarat Cristi Borcea în podcastul „Tare de tot”.