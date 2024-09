Milionarul care s-a despărţit de Cristina Ich şi-a refăcut viaţa cu un model de 21 de ani. Cât de frumoasă este noua iubită - Antena Sport

Galerie (38) Milionarul care s-a despărţit de Cristina Ich şi-a refăcut viaţa cu un model de 21 de ani Alex Piţurcă nu mai esta într-o relaţie cu Cristina Ich / Colaj Instagram Milionarul care s-a despărţit de Cristina Ich şi-a refăcut viaţa cu un model de 21 de ani. Vestea vine la scurt timp după ce s-a oficializat despărţirea dintre Alexandru Piţurcă şi cea alături de care are un copil. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Fiul lui Victor Piţurcă nu mai formează un cuplu cu Cristina Ich din această vară. Confirmarea a venit chiar de influencerul care are aproape un milion de urmăritori pe reţelele sociale. Milionarul care s-a despărţit de Cristina Ich şi-a refăcut viaţa cu un model de 21 de ani „Eu și Alex nu mai formăm un cuplu, dar suntem cea mai bună echipă, cei mai buni prieteni. Alex a fost tot timpul un bărbat râvnit de femei, fără să conteze sau să fie necesar să le categorisim în cunoscute sau anonime. Și, lăsând modestia deoparte (lucru pe care nu l-aș face, de exemplu, într-o apariție TV), nici în cazul meu nu a fost prea diferit„, a declarat Cristina Ich. Potrivit ego.ro, Alex Piţurcă a înlocuit-o pe Cristina Ich cu modelul Denisa Lin. Cei doi au fost surprinşi în mai multe ipostaze apropiate. Chiar el a postat pe reţelele sociale o imagine în care o ţine în brase pe Denisa. Cu 19 ani mai tânără decât fiul lui Victor Piţurcă, Denisa Lin este de o frumuseţe răvăşitoare (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS). Cei doi încă nu au confirmat faptul că trăiesc o poveste de iubire. Reclamă

Reclamă

Alex Piţurcă s-a retras din fotbal şi se ocupă de afacerile familiei. Are o avere uriaşă şi a devenit unul dintre milionarii României.

„Sport, afaceri, nepoții… Am ce face… Fotbal cât cuprinde! Nu fac eu afaceri, am copiii, dar sunt activ și eu: facem aia, facem aia. Nu am fost eu un afacerist, că nu mă pricep. L-am ajutat pe Alex cu bani.

Am afaceri imobiliare în general, da, am făcut un bloc și mai facem unul…„, a spus Victor Piţurcă în podcastul EUROCAST 2024.

Reclamă

Fiul lui Victor Piţurcă a răbufnit din cauza fostei iubite Alexandru Piţurcă a răbufnit pe reţelele de socializare după ce Cristina Ich, fosta sa iubită cu care are un copil, a fost acuzată că îşi neglijează băiatul. Fiul lui Victor Piţurcă a spus că nu este nimic adevărat. „Salutare tuturor! Știți că nu am vorbit niciodată despre viața mea personală, astăzi va fi prima oară și poate ultima oară când o voi face și voi dezimți un articol. Este vorba despre faptul că Noah ar fi crescut de mama mea și că Cristina își neglijează copilul. Deci, nimic mai neadevărat, orice se poate spune despre Cristina, dar despre faptul că își neglijează copilul este o prea mare nedreptate. Am ținut să dezmint acest lucru și să iau atitudine dat fiind faptul că este Noah la mijloc. Am fost scurt și la obiect‘, a spus Alex Pițurcă pe rețelele de socializare.

Reclamă