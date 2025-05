Milionarul român, coproprietarul celui mai tare restaurant din Dubai, dezvăluiri şoc! Ce vrea să facă: "Sunt obosit şi bătrân" - Antena Sport

Milionarul român, coproprietar al celui mai tare restaurant din Dubai, vine cu dezvăluiri absolut şocante. Chiar dacă tocmai a semnat un contrac fabulos, antrenorul a vorbit despre retragerea din fotbal.

Milionarul român, coproprietarul celui mai tare restaurant din Dubai nu se dezminte. Şi-a decis viitorul şi acum a facut totul public. A anunţat când se va retrage din antrenorat.

Obiectivele uriaşe ale milionarului român

Cosmin Olăroiu nu gumeşte. A spus că nu vrea să fie un antrenor longeviv şi că nu va mai sta prea mult timp pe banca tehnică a unei echipe. Mai are doar două obliective de îndeplinit până când se va retrage din activitate. Vrea să ajungă la World Cup 2026 cu naţionala Emiratelor Arabe Unite şi să câştige un trofeu continentat. „Obiectivele mele? Un trofeu continental, plus calificarea la un Mondial. Dacă aș reuși să merg la un Mondial, poate că m-aș gândi apoi la retragere. Pentru că sunt obosit, sunt bătrân (n.r. – râde). N-am avut pauză de foarte mult timp! Îmi place să am noi și noi provocări. E un lucru care mă motivează foarte mult, mai ales că eu nu știu să pierd. Le spun mereu jucătorilor acest lucru: că atunci când pășesc pe teren, ei trebuie să gândească la un singur lucru: <<Cum câștig?>>. Indiferent cine e în fața ta!“, a spus Olăroiu, conform sport.ro.

Cosmin Olăroiu tocmai a dat lovitura carierei. A lăsat-o pe Al Sharjah şi urmează să preia naţionala Emiratelor Arabe Unite. Are un obiectiv clar, calificarea la World Cup 2026. Tocmai a semnat cu această federaţie pe 2 ani de zile. Se pare că va avea un salariu de 6 milioane de euro pe an. Oli vrea să ducă această naţională la un Mondial acolo unde nu a mai fost prezentă din 1990, de la Coppa del Mondo. Atunci a fost şi singura participare a acestei naţionale la un turneu final Mondial.