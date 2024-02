(P) Cum alegi cele mai bune produse pentru îngrijirea pielii: 5 sfaturi care îți vor fi de folos - Antena Sport

Reclamă

Prin urmare, înainte de a începe să cauți produsele cosmetice pe care să le introduci în rutina zilnică, este esențial să cunoști tipul tău de piele.

Există patru tipuri de piele:

• pielea uscată – care are nevoie de hidratare intensivă;

• pielea grasă – pentru care sunt indicate produsele noncomedogenice (care nu astupă porii);

• pielea mixtă – care are nevoie de ingrediente benefice atât pentru pielea uscată, cât și pentru cea grasă;

• pielea normală – este cea mai puțin problematică și nu necesită o îngrijire specială.

Fiecare tip de piele poate avea anumite sensibilități. Prin urmare, dacă pielea ta este sensibilă, sunt recomandate produsele hipoalergenice și fără parfumuri agresive.

Pentru a obține cele mai bune rezultate, este necesar să nu sari peste etapele importante din rutina de îngrijire a pielii: curățarea (atât dimineața, cât și seara), hidratarea (dimineața și seara), protecția solară (dimineața), exfolierea (seara).

Toate tipurile de produse: de la creme și serumuri la măști pot fi aplicate pe toate tipurile de ten, atât timp cât ții cont de nevoile specifice. Identifică problemele specifice ale pielii Alegerea produselor potrivite depinde și de problemele specifice ale pielii tale. Dacă ai pielea uscată și ai nevoie de hidratare suplimentară, poți adăuga în rutina zilnică și masti pentru fata, cu ceramide, glicerină și acid hialuronic. În cazul în care tenul tău este predispus la acnee, caută serumuri cu acid salicilic și acid glicolic. Cât despre tenul matur, fie că vrei să previi apariția semnelor îmbătrânirii, fie să estompezi liniile fine, ridurile sau petele pigmentare, cremele și serumurile cu retinol, vitamina C și resveratrol îți pot fi aliați de nădejde. Atât cremele și serumurile, cât și măștile pot fi aplicate pe toate tipurile de piele, atât timp cât respectă indicațiile tipului de piele și sunt destinate corectării anumitor probleme specifice. Verifică ingredientele cheie din produsele cosmetice Un alt detaliu de care e bine să ții cont când alegi produsele cosmetice este lista de ingrediente. Odată ce ai înțeles nevoile pielii tale, alege acele ingrediente care pot preveni sau trata problemele specifice. Printre cele mai populare ingrediente din produsele cosmetice se numără glicerina, ceramidele și acidul hialuronic (pentru hidratare), vitamina C și vitamina E (pentru a proteja pielea și a inversa daunele cauzate de radiațiile ultraviolete), retinolul și resveratrolul (pentru a preveni îmbătrânirea), acidul salicilic și acidul glicolic (pentru a trata acneea) și niacinamida (pentru a trata petele pigmentare). Pe de altă parte, încearcă să eviți produsele care conțin parabeni, alcool și parfumuri puternice, pentru a preveni iritațiile.

Testează și ajustează în funcție de nevoile pielii

Pentru că fiecare tip de piele este diferit, produsele cosmetice nu funcționează la fel de bine la toată lumea.

Prin urmare, este indicat să testezi produsele înainte de a le introduce permanent în rutina de îngrijire. Un patch test poate determina dacă anumite produse sau ingrediente vor provoca reacții alergice, îți vor irita pielea sau îți vor bloca porii. În cazul în care aplici produsul pe o zonă mică de piele și apar iritații, prurit (mâncărime) sau erupții acneice, acesta nu mai trebuie folosit.

De asemenea, este important să-ți ajustezi rutina în funcție de sezon, deoarece nevoile pielii pot varia în funcție de anotimp.

Nu în ultimul rând, nu cere prea mult într-un timp scurt. Unele ingrediente au nevoie de timp pentru ca pielea să le tolereze. De aceea, este bine ca la început să folosești produse în concentrații mici și mai rar și pe parcurs să le aplici mai des și în concentrații mai mari.

Nu alege produsele cosmetice în funcție de rutina altor persoane

Popularitatea unui produs nu garantează eficiența sa. Dacă vrei să cumperi un produs pe baza recomandării unui prieten sau a unui influencer, este necesar să cunoști tipul de piele și nevoile cu care s-a confruntat, astfel încât să poți determina dacă este sau nu benefic și pentru tine.

Cel mai bine, atunci când vrei să-ți stabilești o rutină de îngrijire și să alegi produse cosmetice, este să ceri sfatul unui specialist.

Așadar, descoperă nevoile pielii tale, explorează opțiunile și bucură-te de rezultatele unei îngrijiri atent alese. O piele sănătoasă și cu aspect tânăr este rezultatul unei rutine bine gândite, formată din produse eficiente pentru tratarea sau prevenirea problemelor tale unice, dar și a unui stil de viață echilibrat.

