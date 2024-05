Raluca Zenga arată răvăşitor la 42 de ani. Imagini provocatoare cu fosta soţie a lui Walter Zenga - Antena Sport

„Ceea ce a apărut in ultime zile in mass-media , cu privire la divorțul familie Zenga , este adevărat! Nu mi as fi dorit ca eu și soția mea sa ajungem in acest punct însă viața este plină de surprize ! Voi confirma acum, aici, pentru a nu lasă loc de altre interpretări!

Eu și soția mea Raluca nu mai formam in cuplu de ceva timp, din păcate relațiile dintre noi s-au răcit, atât datorită distanței dintre noi, creată și din cauza jobului meu de antrenor dar și pentru ca nu o mai recunosc deloc pe femeia care mi-a stat alături timp de 14 ani de căsnicie! Soția mea este schimbată radical, a decis sa o ia pe un alt drum pe care va merge singura de acum încolo! Libertatea pe care i-am oferit-o mereu, s-a întors cumva împotriva nostră…

Din respect pentru copii noștri nu va pot oferi prea mulți detalii, cu atât mai mult cu cât am depus deja actele pentru divorț la Curtea de Apel din Dubai! Sper și va rog sa îmi respectați intimitatea și sa lăsam viața sa își urmeze cursul firesc!„, a postat Walter Zenga pe contul său de Instagram, în 2020.