Suma uriaşă pe care soacra lui Denis Haruţ o ia lunar de la statul român. Este una dintre cele mai mari sportive ale României - Antena Sport

Doina Melinte este una dintre marele sportive din istoria României. Doina Melinte a participat la numai puţin de 4 ediţii ale Jocurilor Olimpice. Doina Melinte a devenit campionată olimpică în proba de 800 de metri, la Jocurile Olimpice din 1984, de la los Angeles. La aceeaşi ediţie, Doina Melinte a câştigat medalia de argint în proba de 1500 de metri. De asemenea, Doina Melinte este dublă campioană mondială în sală (1987 și 1989) și a câștigat de cinci ori medalia de aur la campionatele europene în sală (1982, 1985, 1988, 1989 și 1990).

Doina Melinte mai are cu ce se mândri pe lângă performanţele de excepţie din sport. Aceasta are o fiică de o frumuseţe răpitoare. Daiana are un soţ celebru. Este vorba de Denis Haruţ, jucător de la FCSB.

Cei doi sunt căsătoriţi şi au împreună o fetiţă. Daiana este o prezenţă activă pe reţelele de socializare, acolo unde postează imagini care fac deliciul internauţilor. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO) Naşii cuplului Denis Haruţ – Daiana Haruţ au fost Marius Croitoru şi soţia sa.

Denis și Daiana formează un cuplu de mulți ani. Denis Haruț și Daiana au avut parte de o nuntă de vis, într-un local luxos, unde au fost invitați o mulțime de oameni. Printre invitații de lux s-au numărat și colegii săi de la FCSB.

