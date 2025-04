Oana Manea, mesaj de susţinere pentru "tricolore" după calificarea la Campionatul Mondial: "E mare lucru" - Antena Sport

Oana Manea a transmis un mesaj de susţinere pentru „tricolore”, după calificarea la Campionatul Mondial. Fosta handbalistă le-a felicitat pe acestea şi speră ca ele să aibă un rezultat notabil şi la turneul final.

Campionatul Mondial de handbal feminin se va desfăşura la finalul acestui an, între 27 noiembrie şi 14 decembrie. Competiţia va avea loc în Germania şi în Olanda.

Oana Manea, mesaj de susţinere pentru „tricolore” după calificarea la Campionatul Mondial

Oana Manea a subliniat, de asemenea, şi faptul că România este singura naţională care s-a calificat la toate cele 27 de ediţii ale Campionatului Mondial de handbal feminin. Fostul pivot le ţine pumnii „tricolorelor”, mărturisind că acestea trebuie să „pună osul la bătaie” pentru un rezultat bun la turneul final.

Oana Manea a transmis, totodată, că există şi o mare problemă în handbal, aceea că româncele prind minute puţine la echipele de club.

„Când am timp, urmăresc meciurile, se uită şi Dimitrie cu mine. Nu ştiu dacă înţelege ceva, dar n-are încotro. Vreau să le felicit pe fete, mă bucur foarte mult pentru ele, că s-au calificat. E mare lucru că suntem singura ţară care s-a calificat la toate ediţiile Campionatului Mondial. Sper să facă un rezultat frumos şi la turneu. Ţine foarte mult de unitatea grupului, asta contează cel mai mult. Noi, când am făcut performanţă, am fost foarte unite. Şi fiecare trebuie să pună osul la bătaie, până la urmă fac sportul ăsta din plăcere.