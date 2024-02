Transformare spectaculoasă a Adelinei Chivu. Cât de frumoasă este soția lui Cristi Chivu, la 42 de ani - Antena Sport

Reclamă

Fostă „Miss Piatra-Neamț”, Adelina a dezvăluit și cum se menține în formă. În ultimii ani a ales să facă mult sport iar, pe durata pandemiei, a apelat chiar și la o dietă.

„Timp de trei luni cât am stat închişi în case, a început s-o ia din loc acul cântarului. Iar când am observat asta, am acţionat cu dieta şi a fost foarte bine în tandem cu Cristi, pentru că eu sunt pofiticioasă şi nu pot ţine dietă singură. Eu prefer să fac sport şi să nu ţin dietă. El, în schimb, se poate abţine, are acest antrenament de ani de zile: poţi mânca orice în faţa lui Cristi şi el nu se atinge. Eu nu sunt aşa, dar alături de el m-am ambiţionat şi am încheiat dieta arătând ca la 20 de ani amândoi.

(Dar de-a lungul anilor nu mi s-a părut că te-ai luptat cu greutatea…) Nu, dimpotrivă. Doar că înainte de sarcini şi chiar şi după aceea vreo câţiva ani, nu am avut chiar nicio problemă. Eu până la 35 de ani nu am ţinut dietă şi nu am făcut niciun fel de sport. Ei, după această vârstă, metabolismul meu a devenit mai lent şi am observat că nu mai pot mânca chiar orice, oricât şi oricând. Aşa mi-am dat seama ce norocoasă fusesem şi nu realizasem.

Dar altfel, nu pot spune că am probleme de greutate, nu am avut niciodată. Nu prea mănânc dulce. Dar cu pastele, cu pizza, cu prosecco aici e destul de complicat„, spunea Adelina Chivu în 2021, pentru okmagazine.ro.

Imagini emoționate cu Cristi Chivu şi Adelina Chivu

Adelina Chivu a stat la marginea terenului în disputa Inter U19 – Sampdoria U19, scor 1-0, din etapa a 18-a a campionatului Primavera. La finalul meciului, cei doi s-au îmbrăţişat şi au sărbătorit împreună performanţa.

Fotografiile au fost postate pe contul ei de Instagram de Adelina Chivu, cu mesajul „O dragoste ca asta„. După, acesta a fost editat. „Nu găseşti aşa ceva pe toate gardurile…„, a ţinut să afirme Adelina. Jurnaliștii italieni au anunţat, în acest an, că Cristi Chivu este gata să plece Inter Primavera. Fostul căpitan al naţionalei României își dorește o nouă provocare. „Chivu se desparte de Inter la finalul sezonului. Există și un înlocuitor pentru el. Foarte probabil, echipa va fi preluată de Samir Handanovic, cel care a revenit recent la club după retragerea din cariera de jucător„, titrează fcinter1908.it. Cristi Chivu și-a agățat ghetele în cui. Din 2018 i-a pregătit, pe rând, pe puștii de la U14, U17, U18 și U19. A câștigat titlul de campion al Italiei la juniori, în 2022. Acum se îndreaptă spre ridicarea unui nou trofeu. Inter U19 este lider în Primavera 1. Românul nu a dus lipsă de oferte, dar le-a refuzat anunțând că nu este pregătit să antreneze o echipă de seniori. Lucrurile s-au schimbat și Chivu este gata acum să accepte o astfel de propunere.

