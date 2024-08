Ana Maria Bărbosu a rupt tăcerea despre momentele dureroase de la Paris: "A fost un pic şocant!" - Antena Sport

Ana Maria Bărbosu a rupt tăcerea despre momentele dureroase de la Paris. Medaliata cu bronz în finala de la sol a spus ce a simţit în momentul în care a văzut pe tabelă că a pierdut locul 3 în faţa lui Jordan Chiles.

Ulterior, sportiva din România a primit medalia de bronz după ce a câştigat contestaţia pe care a făcut-o la TAS. Ana Maria Bărbosu a vorbit despre trăirile pe care le-a avut după ce a văzut că a pierdut medalia olimpică şi chiar a recunoscut că i-a trecut prin cap să se retragă.

Ana Maria Bărbosu a rupt tăcerea despre momentele dureroase de la Paris

„Vă dați seama, gânduri sunt, dar dacă aș sta să ascult toate gândurile care vin… Nu aș mai fi eu chiar lucidă. Cum zice și domnul Răzvan, psihologul sportiv, «gândurile care contează sunt cele pe care ți le impui tu». De aia, și când am dat declarațiile după finala de la sol am spus că nu vreau să zic nimic despre acest subiect, pentru că nu sunt gândurile așezate clar în căpuț. Dar posibil să fi fost, na, dezamăgire mare. Ce îți vine să zici prima oara? Gata, nu mai vreau, mă retrag! Dar nu vreau să fac afirmații așa, la nervi. Nu-mi place.

M-am uitat la ele. Imediat după ce am ieşit din proba de dopping am intrat pe telefon şi a fost primul lucru care mi-a apărut. Am fost foarte mirată de modul în care am reacţionat. Am făcut ce a vrut corpul. Nu mi-am mai dat seama. Când m-am uitat apoi pe imagini, mi-am dat seama că am scăpat steagul, ce am făcut cu mâinile…a fost un pic şocant”, a spus Ana Maria Bărbosu la Un Podcast.

Hotărârea luată de Ana Bărbosu, după ce a primit un cadou uriaş de la Ion Ţiriac

Ana Bărbosu a intrat vineri în posesia medaliei de bronz din finala de la sol a Jocurilor Olimpice 2024, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Casa Olimpică din Bucureşti. Ea a primit şi o maşină de la Ion Ţiriac.