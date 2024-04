"Dacă mănânci o lună de la penitenciar, dai colțul!" Dănuţ Lupu, dezvăluiri din perioada petrecută după gratii - Antena Sport

„Condițiile din închisoare? Pfff. Ca la pușcărie! Totuși, singurul lucru care cred eu că e total aiurea e mâncarea, în rest e OK. În celula în care am stat eu, la deschiși, era OK. Ai televizor, frigider. Bine, dacă faci abstracție că stai 24 de ore din 24 în cameră. Aici pe secția 8 și 9 sunt OK, dar dacă vă duceți pe secția doi, trei, patru vă ia capul.

Dacă mănânci o lună de la penitenciar dai colțul. E părerea mea! De aceea, eu primeam pachet. Dar ai magazin acolo. În fiecare săptămână poți să-ți cumperi tot ce îți dorești. Dar trebuie să ai și bani.

Reclamă

Să mă scuze doamna Rodica, dar are niște prețuri… La Marriott, mănânci mai ieftin decât la doamna Rodica. Vorbesc foarte serios! Lumea n-are altă soluție, trebuie să cumpere. O dată la lună poți să primești și pachet de acasă.

Dacă ai bani poți să stai liniștit! Dar dacă ai 40 de milioane salariu și soție acasă, nu supraviețuiești. Îți trebuie 25-30 de milioane de lună în închisoare. Dacă mai și fumezi, te duci în 4.000 de lei, deci nu-ți rămâne nimic”, a declarat Dănuţ Lupu, conform gsp.ro.

Dănuț Lupu a semnat! Și-a găsit o nouă echipă după ieșirea din închisoare

Dănuț Lupu a semnat. Fostul internațional și-a găsit rapid un nou angajament, după ieșirea din închisoare.

Reclamă 4 / 0/3

Fostul jucător a semnat cu echipa lui Nicolae Badea, ACS FC Dinamo, care activează în Liga a 4-a. Acesta va fi noul team manager al acestei formații. ”Eu îl cunosc pe domnul Badea de foarte mulţi ani, e unul dintre puţinii oameni care atunci când spun ceva chiar fac. S-a ţinut de cuvânt. Mi-a dat un telefon a doua zi după ce am fost eliberat şi am mers la dânsul la o discuţie. Ne-am înţeles, voi fi team manager la clubul dânsului. Îmi doresc să facem un centru de copii şi juniori, dar avem o problemă mare: nu avem o bază. O să fac aici mai multe decât la CS Dinamo. Mă bucur că nu m-a uitat domnul Badea. Obiectivul este să promovăm în Liga a III-a. Dacă nu se va putea în acest sezon, la anul sigur trebuie să ne batem acolo”, a spus Dănuț Lupu, citat de sportpesurse.ro.

A procedat bine Istvan Kovacs când l-a eliminat pe Araujo, în Barcelona - PSG? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...