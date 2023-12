Dan Petrescu, imagine rară de ziua lui de naştere! Cum s-a putut afişa antrenorul alături de soţia lui, Adriana, şi de fiica lor! - Antena Sport

„Pentru mine, frumusețea înseamnă, înainte de orice altă definiție, sănătate. Ca să funcționeze corect, fiecare celulă din corp are nevoie de apă. Hidratarea organismului, a pielii, a părului este vitală. Dimineața, beau apă cu lămâie, iar apoi, pe tot parcursul zilei, consum multă, multă apă. Cremele, serumurile și măștile hidratante sunt de asemenea nelipsite din beauty kit-ul meu.

Nu mi-am făcut nicio operaţie estetică şi nici nu intenţionez să apelez la chirurgie. Într-o societate în care tot mai multe femei recurg la tratamente invazive de înfrumuseţare, eu continui să promovez frumuseţea naturală şi menţinerea acesteia prin metode non-invazive”, a declarat Adriana Petrescu, într-un interviu acordat pentru prosport.ro.

Giedrius Arlauskis, dezvăluiri uluitoare despre un scandal cu Dan Petrescu: „Eu sunt dilău! Am sărit, s-a închis în birou”

Giedrius Arlauskis a făcut dezvăluiri uluitoare despre un scandal cu Dan Petrescu. Fostul portar al celor de la CFR Cluj a povestit un episod mai puțin știut, din perioada în care „Bursucul” era antrenorul clujenilor.

Arlauskis este unul dintre cei mai importanți jucători străini care a evoluat în Liga 1. De-a lungul carierei, în România, a câștigat titluri de campion alături de Unirea Urziceni, FCSB și CFR Cluj.

Fostul portar al celor de la FCSB sau CFR Cluj a vorbit despre un conflict pe care l-a avut cu Dan Petrescu, la capătul unui meci din Liga 1. Se întâmpla la finalul unui duel al echipei din Gruia, cu FC Botoșani, câștigat de către ardeleni cu scorul de 4-1.

În acel meci, lituanianul a încasat un gol aproape de final, iar „Bursucul” ar fi transmis faptul că echipa sa a a jucat „fără portar”. De la aceste vorbe ale lui Dan Petrescu a început conflictul povestit de Arlauskis.

„Am avut non-stop clinciuri cu Petrescu”

“Am avut non-stop clinciuri cu Petrescu. O dată am sărit, cu nebuniile mele. Într-un meci cu Botoşani la Cluj, am câştigat 4-1. Prima repriză au avut ei două ocazii mari, am scos. Apoi am rezolvat cu 4-0. În minutul 90 şi ceva, fuge pe contraatac, dă la poartă, scot cu piciorul şi direct o dă colţul lung, gol. 4-1 pentru noi.