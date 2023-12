Giedrius Arlauskis, dezvăluiri uluitoare despre un scandal cu Dan Petrescu: „Eu sunt dilău! Am sărit, s-a închis în birou” - Antena Sport

Reclamă

În acel meci, lituanianul a încasat un gol aproape de final, iar „Bursucul” ar fi transmis faptul că echipa sa a a jucat „fără portar”. De la aceste vorbe ale lui Dan Petrescu a început conflictul povestit de Arlauskis.

“Am avut non-stop clinciuri cu Petrescu. O dată am sărit, cu nebuniile mele. Într-un meci cu Botoşani la Cluj, am câştigat 4-1. Prima repriză au avut ei două ocazii mari, am scos. Apoi am rezolvat cu 4-0. În minutul 90 şi ceva, fuge pe contraatac, dă la poartă, scot cu piciorul şi direct o dă colţul lung, gol. 4-1 pentru noi.

Se fluieră finalul şi Petrescu se întoarce la bancă şi strigă: ‘Am jucat fără portar!’. Băi… Când am mers la galerie au venit la mine şi m-au întrebat dacă am auzit ce a zis. Nu îmi mai ardea de galerie, mi s-a pus pata repede şi aşa sunt cu problemele mele emoţionale. M-am dus glonţ în vestiar şi am strigat: ‘Petresculeeee, unde eşti?’. Toată lumea se bucura pe acolo.

Prin vestiar, coridorul duce spre biroul lui. Dar sunt două uşi acolo. Eu stăteam pe lângă uşă şi am strigat la el: ‘Bă, vino-ncoa!’. S-a ascuns şi s-a închis cu uşa. Nu îi făceam nimic. Eu nu sunt violent. Cred doar că îl înjuram de rupeam. Niciodată nu m-am bătut vreodată. Vedeam imaginile cu mine când aveam ieşirile nervoase. Ştii cât de rău îmi părea după aia?

Făceam pe moment să câştig meciul. Îmi era ruşine a doua zi. Apoi vorbeam şi cu jucătorul şi îi spuneam că sunt eu dilău!” a spus Arlauskis, potrivit fanatik.ro.

Palmares impresionant pentru Giedrius Arlauskis, care s-a retras din fotbal Giedrius Arlauskis s-a retras din fotbal. Portarul lituanian, în vârstă de 36 de ani, era liber de contract din luna februarie a acestui an, atunci când s-a despărţit de Universitatea Craiova. Arlauskis a fost de 7 ori campion al României. El a cucerit un titlu cu Unirea Urziceni, unul cu FCSB, iar celelalte 5 le-a luat cu CFR Cluj. Lituanianul mai are în palmares două Supercupe ale României, ambele cucerite cu CFR Cluj, şi o Cupă a României şi o Cupă a a Ligii României, cucerite cu FCSB. Alături de Rubin Kazan, Arlauskis a cucerit Cupa Rusiei. Pentru echipa rusă, lituanianul a evoluat în perioada 2010-2014, după ce s-a despărţit de Unirea Urziceni. La întoarcerea în România din Rusia, Arlauskis a semnat cu FCSB, pentru care a jucat un sezon. A fost, de altfel, sezonul în care „roş-albaştrii” au reuşit o triplă istorică. Costel Gâlcă a antrenat echipa lui Gigi Becali în acel sezon. În afară de echipele româneşti, Arlauskis a mai evoluat pentru Watford, Espanyol şi Al-Shabab. Arlauskis a jucat şi pentru naţionala Lituaniei, apărând poarta lituanienilor în 21 de meciuri.