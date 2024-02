Dani Alves a depus mărturie în procesul în care e acuzat de viol! A povestit, cu lacrimi în ochi, ce s-a întâmplat: "Putea pleca" - Antena Sport

Reclamă

După Nuba, am mers la Sutton cu Bruno. Am ajuns în jurul orei 2.30 dimineaţa. Am fost dus la masa 6. Nu am cerut în mod special masa 6. Am cerut să mă mut la masa 7, fără nicio problemă. Există o singură toaletă la masa 6. Sunt client la Sutton’s şi, ori de câte ori acea masă este disponibilă, nu trebuie să mă duc prin tot clubul pentru a ajunge la toaletă.

„Şi-a pus mâna la spatele meu şi a început să mă atingă”

Am început să bem şi să dansăm cu Bruno. Au venit două fete şi au dansat. Apoi au invitat trei fete, pe reclamantă şi pe prietenele ei. Nu s-au simţit deloc stânjenite. Au sosit şi au început să ne salute. A început o conversaţie. Cred că ştiau cine eram. Şi-a pus mâna la spatele meu şi a început să mă atingă. Dansam, interacţionam. Eram mai apropiaţi, a început să danseze mai aproape de mine. A fost un dans tipic de discotecă. A spus da pentru a merge la baie, nu a trebuit să insist.

Reclamă

Am aşteptat o vreme, crezând că nu va veni, că nu vrea. Iar când am deschis uşa, aproape că m-am lovit de ea. S-a aşezat în genunchi în faţa mea şi a început să îmi facă sex oral. Mi-am dat jos pantalonii şi m-am aşezat pe toaletă. Felaţia a durat practic tot timpul. Apoi s-a aşezat în faţa picioarelor mele (…) Am ejaculat în afară”, a afirmat Alves, potrivit news.ro.

„În niciun moment nu mi-a spus că nu vrea sau altceva”

„În niciun moment nu mi-a spus că nu vrea sau altceva. Nu am pălmuit-o, nu am aruncat-o la pământ. Nu sunt un bărbat violent. Ea nu mi-a spus că nu vrea să facă sex. Când am plecat de la discotecă, băusem prea mult. Soţia mea dormea (…) Apoi am aflat din presă că am fost acuzat de viol. Lumea s-a prăbuşit. M-am trezit practic ruinat pentru că mi-au blocat contul din Brazilia şi mi-au rupt toate contractele”, a adăugat Alves.

„Nu sunt un om violent”, a mai spus el în timpul unei depoziţii de 15 minute în faţa tribunalului din Barcelona care l-a judecat de luni.

Reclamă 4 / 0/3

Dani Alves riscă o pedeapsă de până la nouă ani de închisoare. Verdictul este aşteptat în 30 de zile.

Cine va câştiga titlul în Premier League? Liverpool Manchester City Arsenal Alta Vezi rezultatele Loading ... Loading ...