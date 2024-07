Gigi Becali, prima reacţie după ce a fost implicat într-un accident rutier! Ce s-a întâmplat, de fapt - Antena Sport

Gigi Becali, prima reacţie după ce a fost implicat într-un accident rutier Gigi Becali, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Gigi Becali a oferit prima reacţie, după ce a fost implicat într-un accident rutier. Patronul de la FCSB a negat cele întâmplate în dimineaţa zilei de miercuri şi a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gigi Becali ar fi făcut un accident rutier în apropierea bisericii pe care o construieşte, din banii săi. Totul s-a întâmplat în zona Pipera. Gigi Becali, prima reacţie după ce a fost implicat într-un accident rutier Conform colegilor de la spynews.ro, Becali a fost implicat într-un accident, din fericire, minor, din cauza traficului dificil din Pipera, de la primele ore ale dimineţii. Becali s-a ciocnit de o maşină în care se aflau două femei. Ulterior, Gigi Becali a oferit prima reacţie, după incident. Acesta a negat cele întâmplate şi a transmis că doar s-a oprit într-un sens giratoriu, lucru nepermis de lege, pentru a discuta cu două femei. „Sunt minciuni, n-am făcut niciun accident. Ce, dacă am oprit într-un sens giratoriu, am făcut accident? Am oprit acolo ca să vorbesc cu niște doamne machidoance”, a declarat Gigi Becali, conform sportpesurse.ro. Reclamă

Gigi Becali a fost surprins vorbind la telefon câteva zeci de minute, înainte să le transmită celor două femei că pot pleca de la faţa locului. Asta în contextul în care, la o mică distanţă, avusese loc un accident mai grav, iar în spatele celor două maşini ajunsese o autospecială pentru a interveni.

Acesta a fost al doilea incident din trafic în care a fost implicat patronul de la FCSB, într-un singur an, după ce în noiembrie 2023 s-a ales cu o coastă fisurată, după accidentul în urma căruia a ajuns cu bolidul în şanţ. Patronul a ajuns la Poliţie dimineaţa, la ora 3, pentru a fi testat antidrog şi alcoolemie, la momentul respectiv.

„Eu sunt bine sănătos, dar tot am aşa o fisură. Am făcut RMN şi am o fisură la coastă. De aia s-a făcut accidentul. Să nu mă duc la sfinţire la Comanca, la Olăneşti. Am băgat un corset şi am plecat. Acum mă întorc. Omul ăla a plecat de frică. S-a făcut că nu vede. Dacă n-ai bărbăţie… Pe vremea la Ceauşescu ne-am bătut vreo 5-6 inşi”, spunea atunci Becali.

Suma uriaşă pe care Gigi Becali a primit-o de la firma de asigurări, după ce a făcut accident şi a ajuns cu bolidul de lux în şanţ, anul trecut S-a aflat suma uriaşă pe care Gigi Becali a primit-o de la firma de asigurări, după ce a făcut accident. Patronul de la FCSB a dezvăluit faptul că nu mai puţin de 200.000 de euro va primi, ca urmare a faptului că maşina sa a fost avariată serios. Gigi Becali a fost implicat într-un accident rutier, la începutul lunii noiembrie. La momentul respectiv, patronul de la FCSB a încercat să evite o altă maşină, şi a ajuns direct în şanţ cu bolidul său de lux. Latifundiarul din Pipera a mai declarat că îşi va repara bolidul, în schimbul acestui fapt urmând să plătească nu mai puţin de 100.000 de euro. „De la asigurări mi-au zis că îmi plătesc 330.000 de euro, dar îmi iau maşina. Mi-au luat-o, au scos-o la licitaţie şi am cumpărat-o eu cu 160.000 de euro şi ei îmi mai dau doar 200.000 de euro. În România o repar cu 100.000 de euro. Am primit şi 100.000 de euro daune pentru coasta fisurată, pentru tratament. Când eşti cu Hristos, eşti ca un leu între câini şi vulpi. Sunt cu Hristos şi cred în El şi sunt ca un leu între câini şi vulpi„, a declarat Gigi Becali, conform romaniatv.net.