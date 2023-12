Suma uriaşă pe care Gigi Becali a primit-o de la firma de asigurări, după ce a făcut accident şi a ajuns cu bolidul în şanţ - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, latifundiarul din Pipera a mai declarat că îşi va repara bolidul, în schimbul acestui fapt urmând să plătească nu mai puţin de 100.000 de euro.

„De la asigurări mi-au zis că îmi plătesc 330.000 de euro, dar îmi iau maşina. Mi-au luat-o, au scos-o la licitaţie şi am cumpărat-o eu cu 160.000 de euro şi ei îmi mai dau doar 200.000 de euro. În România o repar cu 100.000 de euro.

Am primit şi 100.000 de euro daune pentru coasta fisurată, pentru tratament. Când eşti cu Hristos, eşti ca un leu între câini şi vulpi. Sunt cu Hristos şi cred în El şi sunt ca un leu între câini şi vulpi„, a declarat Gigi Becali, conform romaniatv.net.

Gigi Becali, după accidentul în care a ajuns cu bolidul în şanţ

Gigi Becali s-a ales cu o coastă fisurată după accidentul în urma căruia a ajuns cu bolidul în şanţ. Patronul a ajuns la Poliţie luni dimineaţă, la ora 3, pentru a fi testat antidrog şi alcoolemie.

„Eu sunt bine sănătos, dar tot am aşa o fisură. Am făcut RMN şi am o fisură la coastă. De aia s-a făcut accidentul. Să nu mă duc la sfinţire la Comanca, la Olăneşti.

Am băgat un corset şi am plecat. Acum mă întorc. Omul ăla a plecat de frică. S-a făcut că nu vede. Dacă n-ai bărbăţie… Pe vremea la Ceauşescu ne-am bătut vreo 5-6 inşi. Acum am o fisură, mi-am pus corset şi am plecat la sfinţire, la biserică. Fisura este la coastă. Nu este grav. Şi dacă e grav, dacă ai bărbăţie, suporţi şi durerea şi totul. Problema este că a venit din lateral. Eu eram în depăşirea lui când el a intrat în mine. Aveam două soluţii: instinctul este să intru în şanţ şi să distrugi maşina. I-a fost frică, îţi dai seama”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.