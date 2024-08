Marius Şumudică, uluit de locuinţa milionarului Dan Şucu: "Nu pot cumpăra eu o asemenea casă, era ca un muzeu" - Antena Sport

(n.r.: despre obiectiv) Referitor la obiectiv, am stabilit cu finanţatorul principal, obiectivul meu este calificarea echipei în play-off. După care vom vedea. Pentru că am această experienţă, cu Astra am intrat de două ori în play-off, după play-off este un alt campionat”, a declarat Marius Şumudică în cadrul primei sale conferinţe de presă ca antrenor al Rapidului.

Gest uriaş făcut de Diana Şucu! Soţia lui Dan Şucu nu a stat pe gânduri şi a reacţionat imediat

Diana Şucu a făcut un gest uriaş . Soţia lui Dan Şucu a realizat o donaţie către o biserică, după ce a primit un mesaj prin care i se cerea sprijinul. Diana Şucu este o prezenţă activă în domeniul activităţilor caritabile. În vârstă de 48 de ani, Diana este cea de-a doua soţie a lui Dan Şucu, acţionarul majoritar de la Rapid, care are 61 de ani.