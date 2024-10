Reacţia vehementă a lui Didier Deschamps, după ce Mbappe a fost asociat cu un viol care a fi avut loc într-un hotel din Suedia - Antena Sport

Reacţia vehementă a lui Didier Deschamps, după ce Mbappe a fost asociat cu un viol care a fi avut loc într-un hotel din Suedia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Starul lui Real Madrid s-a aflat într-o vacanţă de câteva zile în Suedia, alături de câţiva prieteni. În presa suedeză s-a scris că a fost demarată o anchetă despre un viol care ar fi avut loc în hotelul în care Mbappe şi prietenii săi erau cazaţi. Mbappe a ţinut să transmită public un mesaj după ce numele său a fost asociat cu ancheta legată de viol. „FAKE NEWS”, a fost mesajul transmis de starul francez.

Reacţia vehementă a lui Didier Deschamps, după ce Mbappe a fost asociat cu un viol care a fi avut loc într-un hotel din Suedia

Didier Deschamps, antrenorul echipei naţionale a Franţei, a deplâns mediul negativ din jurul căpitanului său Kylian Mbappe, care face obiectul unei anchete pentru viol, potrivit presei suedeze, ceea ce anturajul său neagă.

„În acest moment, iese peste tot, în orice fel. Am impresia că unii oameni vor să pună totul pe seama lui. Fie că este realitate sau ficţiune, nu am de gând să discut cu el pe tema asta, este un om suficient de mare şi are suficiente resurse pentru a comunica. Nu arăt cu degetul spre nimeni, fiecare este liber să scrie sau să spună ce vrea, dar există un mediu foarte negativ. Dar când te prinzi de lucruri… Nu o să spun că ştiu, pentru că nu ştiu, dar e mai bine să faci un pas înapoi înainte de a spune orice şi totul. (…) Şi totuşi sunt lucruri care nu sunt greu de verificat, dar dacă dai crezare la orice…”, a spus Deschamps, citat de news.ro.

Kylian Mbappe a postat luni, pe reţelele de socializare, un mesaj pentru a denunţa „ştirile false” dintr-un articol care transmite informaţii publicate în presa suedeză.