Scene şocante după Columbia - România! Fanii s-au luat la bătaie chiar în stadion! Panică generală, după ce s-au scos cuţitele - Antena Sport

Reclamă

Potrivit portalului Infobae, cei care s-au luat la bătaie erau fani ai echipelor columbiene Millonarios Bogota și America de Cali, rivale în campionat.

Alţi fani columbieni au intervenit, strigând „Afară, afară!”. Forţele de ordine au intervenit şi au oprit conflictul.

Reclamă

„Acest incident evidențiază o problemă gravă din lumea fotbalului, violența între suporteri. Nu este pentru prima dată când fanii columbieni se bat între ei. Federația Columbiană de Fotbal, autoritățile locale și organizațiile internaționale trebuie să analizeze acest eveniment pentru a lua măsuri de siguranță”, a transmis publicaţia citată.

#Mundo | En video quedaron registrados hinchas de la Selección Colombia que se golpearon después del juego vs. Rumania.

Ampliación en https://t.co/l1e7QwzG8J pic.twitter.com/5Fn8b0ytWv

— Red+ Noticias (@RedMasNoticias) March 26, 2024

Edi Iordănescu, reacţie fabuloasă după Columbia – România: „Dacă erau mai multe minute, câştigam”

Edi Iordănescu a avut o reacţie fabuloasă după Columbia – România. Selecţionerul naţionalei a fost mulţumit de cum s-au mobilizat „tricolorii” după ce au fost conduşi cu 3-0.

Reclamă 4 / 0/3

Selecţionerul a dezvăluit şi ce le-a spus „tricolorilor” despre acest super-meci înainte de a se disputa partida. Columbia – România 3-2 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. „(n.r: Un meci spectaculos în această seară. Dacă mai erau 5-10 minute vedeam un egal, nu?) Dacă erau şi mai multe, câştigam (n.r.: râde). Spectaculos pentru dumneavoastră (n.r.: presa), pentru mine, un test foarte, foarte util. Cel mai important test pe care echipa naţională îl are sub comanda mea şi un test pe care l-am dorit. Cum v-am spus şi la conferinţa oficială, atunci când mi s-a propus această confruntare, am acceptat-o imediat, în cunoştinţă de cauză. „Ştiam pe cine urma să întâlnim, o forţă mondială, o echipă completă” Ştiam pe cine urma să întâlnim, o forţă mondială, o echipă completă, din punctul meu de vedere. Atunci când ai tehnică individuală foarte bună, când ai forţă, aţi văzut duelurile, aţi văzut jucători pe care nu puteam să îi punem la pământ în anumite momente, când au viteză, când au şi cultură tactică, pentru că sunt mulţi care joacă în Europa şi aduc această ştiinţă a jocului, vorbim de o echipă completă. Reclamă

Nu întâmplător au bătut Spania, au bătut Germania, au bătut Brazilia. Şi dacă vă uitaţi la meciurile lor de calificare pentru Campionatul Mondial, au făcut jocuri foarte-foarte bune.

Un test de maturitate, mi-am dorit, le-am spus şi băieţilor că trebuie să jucăm dezinvolt, să vedem unde suntem şi da, am tratat ca un test. Am vrut să vedem mai mulţi jucători, am experimentat nişte lucruri, ne-am asumat.

Mă bucur că echipa nu a cedat şi ca, de fiecare dată, cum ne-a obişnuit în ultimii ani, nu renunţă şi dă totul”, a declarat Edi Iordănescu după Columbia – România 3-2.

Ar trebui să fie convocat Ianis Hagi la EURO 2024 dacă nu va juca la Alaves în următoarea perioadă? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...