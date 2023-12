McGregor l-a prins la înghesuială pe Ronaldo. L-a luat de mână: ”Ia, mă, să văd ce ceas ai” - Antena Sport

McGregor l-a prins la înghesuială pe Ronaldo la gala de box ce a avut loc aseară la Riad. Cei doi au fost prezenți la evenimentul organizat de arabi. Unii dintre cei mai mari boxeri ai planetei au luptat în orașul care tinde să devină capitala boxului profesionist.

Wilder vs Parker, Joshua vs Wallin, Dubois vs Miller sunt doar câteva dintre meciurile de top între grei, ce au avut loc la gala de aseară. În public au fost foarte multe vedete, așa cum ne-au obișnuit arabii la fiecare eveniment.

Printre ei, Conor McGregor și Cristiano Ronaldo. Cei doi au o relație de amiciție, fiind surprinși împreună la mai multe evenimente. Totuși, imaginile de aseară au devenit virale.