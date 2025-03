Cursa Marelui Premiu de Formula 1 al Australiei este în direct pe Antena 1 şi LIVE STREAM în AntenaPLAY (05:45). Lando Norris, în pole - position - Antena Sport

A fost foarte dificil, dar echipa mi-a pus la dispoziție o mașină incredibilă. A fost o luptă dificilă între mine și Oscar azi. Când am depășit limitele circuitului, am fost într-o situație dificilă, trebuie să-ți asumi riscuri, să faci un tur bun. Dar sunt foarte fericit.

Sunt încrezător, mașina se descurcă în condiții foarte bune atât de uscat, cât și pe ud. Știm cât de rapid e Max pe ploaie. Vom vedea mâine”, a declarat Lando Norris, după ce a obținut pole-position-ul în Marele Premiu al Australiei.

La rândul său, Max Verstappen a fost extrem de încântat că a reuşit să se claseze pe locul al treilea în calificări.

„(n.r: Felicitări, Max Verstappen! O schimbare foarte mare pentru voi, având în vedere ce aţi făcut ieri) Da, ieri a fost o zi dificilă.

Să fim pe locul 3 astăzi e o bucurie. Calificările au fost palpitante.

(n.r: Am auzit că vorbeai de supraîncălzirea pneurilor. Cât de mult ai suferit astăzi cu acest fenomen?) Da, a fost destul de dificil. Nu am simţit că am reuşit un tur perfect, distanţa între noi şi McLaren este destul de mare, dar sunt fericit cu locul 3.

(n.r: Mâine va ploua, vei dansa în ploaie?) Mie mi-e indiferent. Pe ploaie se pot întâmpla lucruri nebune, aşa cum am văzut în trecut, dar este la fel pentru toţi, aşa că vom vedea ce se întâmplă mâine”, a declarat Max Verstappen, imediat după ce calificările pentru Marele Premiu al Formulei 1 din Australia s-au încheiat.

