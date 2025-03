"Sunt fericit" Reacţia lui Max Verstappen după ce s-a clasat pe locul 3 în calificările pentru Marele Premiu al Australiei! - Antena Sport

Campionul mondial en-titre, Max Verstappen, s-a clasat pe locul 3 în calificările pentru Marele Premiu de Formula 1 al Australiei. Verstappen a încheiat calificările cu timpul 1.15.489, cu un timp cu 0.385 mai mare decât pilotul care va pleca din pole-position, Lando Norris.

McLaren a reuşit să obţină şi poziţia a doua în grila de start, Oscar Piastri terminând calificările foarte aproape de colegul lui, Norris. Diferenţa dintre cei doi a fost de 0.084.

Max Verstappen, prima reacţie după ce s-a clasat pe locul 3 în calificările pentru Marele Premiu al Australiei

„(n.r: Felicitări, Max Verstappen! O schimbare foarte mare pentru voi, având în vedere ce aţi făcut ieri) Da, ieri a fost o zi dificilă.

Să fim pe locul 3 astăzi e o bucurie. Calificările au fost palpitante.

(n.r: Am auzit că vorbeai de supraîncălzirea pneurilor. Cât de mult ai suferit astăzi cu acest fenomen?) Da, a fost destul de dificil. Nu am simţit că am reuşit un tur perfect, distanţa între noi şi McLaren este destul de mare, dar sunt fericit cu locul 3.