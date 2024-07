David Coulthard îşi doreşte să vadă piloţi români în Formula 1: "De ce nu? Acest entuziasm încurajează fetele şi băieţii" - Antena Sport

David Coulthard îşi doreşte să vadă şi piloţi români în Formula 1. Fostul mare pilot britanic, ajuns la 53 de ani, a vorbit înaintea Marelui Premiu al Ungariei despre România. Cursa de la Hungaroring este duminică, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Fostul pilot britanic, ocupant al locului 2 în sezonul 2001, învins de Michael Schumacher, s-a declarat fan al ţării noastre şi a spus că a fost primit foarte bine de fiecare dată când a ajuns în România.

David Coulthard îşi doreşte să vadă piloţi români în Formula 1: „De ce nu? Acest entuziasm încurajează fetele şi băieţii”

Chiar dacă ţara noastră nu are un Grand Prix, David Coulthard este convins că entuziasmul produs de „Marele Circ” la noi în ţară îi poate face pe cei mici să îşi dorească să se apuce de karturi şi nu scoate din calcul posibilitatea ca România să dea în viitor un pilot în Formula 1:

„Mereu m-am simţit grozav în România, am fost mereu primit foarte bine. A fost distractiv să filmez în diferite locaţii, dar să şi pilotez maşini acolo. Am nişte prieteni români la Londra şi ei erau şi mai încântaţi că am fost acolo.

Formula 1 este populară în foarte multe ţări care nu au Grand Prix-uri. Sunt sigur că acest entuziasm încurajează fetele şi băieţii din România să se apuce de karturi şi, de ce nu, să aibă o şansă de a ajunge în Formula 1″, a declarat David Coulthard, în exclusivitate pentru Antena 1.