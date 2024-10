Felipe Massa, dat pe spate de noul star din Formula 1: "Chiar e impresionant ce face". Paralela brazilianului cu Lionel Messi - Antena Sport

Felipe Massa, dat pe spate de noul star din Formula 1: "Chiar e impresionant ce face". Paralela brazilianului cu Lionel Messi Felipe Massa / Profimedia Felipe Massa este dat pe spate de noul star din Formula 1. Fostul pilot brazilian a analizat prestaţiile lui Franco Colapinto de la debutul său în „Marele Circ”. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ajuns pe grila din Formula 1 în monopostul celor de la Williams, după ce l-a înlocuit pe Logan Sargeant începând cu Marele Premiu al Italiei, argentinianul a impresionat în primele sale trei curse. Felipe Massa, dat pe spate de noul star din Formula 1: „Chiar e impresionant ce face” De fiecare dată, Colapinto a luptat pentru a termina pe un loc în puncte, iar în Azerbaidjan a reuşit să încheie pe locul 8, poziţie care i-a asigurat 4 puncte. El a reuşit astfel să facă mai mult decât Sargeant în doar două curse, în condiţiile în care americanul nu a punctat în acest sezon. Felipe Massa, fostul pilot al celor de la Ferrari, este impresionat de debutul lui Colapinto în Formula 1 şi spune că argentinianul dă dovadă de maturitate, chiar dacă nu are experienţă la un asemenea nivel: „Chiar e impresionant ce face, în condiţiile în care nu are experienţă în Formula 1, dar arată maturitate. A fost destul de agresiv la start în Singapore, dar nu au fost incidente. Până la urmă trebuie să fii agresiv pentru a arătat cine eşti cu adevărat. Reclamă

Trebuie să vedem cine va avea oportunitatea de a pilota pentru Audi, deoarece Wiliams are deja câţiva piloţi sub contract. Poate vor avea loc câteva surprize. Nu se ştie niciodată în Formula 1. Nu ştiu ce zice lumea, dar cred că Argentina are, cu siguranţă, un pilot care poate să concureze pentru mulţi ani şi care să fie competitiv. Mereu e grozav să vezi un pilot argentinian în Formula 1. Argentina, la fel ca Brazilia, face parte din istoria motorsportului”, a declarat Felippe Massa, citat de marca.com.

Paralela făcută de Felippe Massa cu Lionel Messi

De asemenea, Massa a vorbit şi despre înseamnă pentru Argentina prezenţa lui Colapinto în Formula 1, făcând o paralelă şi cu Lionel Messi:

„E o motivaţie uriaşă în acest moment pentru Argentina. Există o criză mare, care zguduie ţara de câţiva ani. Aşa că atunci când vezi ce face cineva ca Messi, ce face sportul pentru oameni, pentru fani şi pentru ţară, cred că este un sentiment incredibil”, a mai spus Felipe Massa.

