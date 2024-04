Fernando Alonso, ironic după Marele Premiu al Japoniei: "S-ar putea să fiu descalificat pentru tot restul sezonului!" - Antena Sport

Reclamă

După cursă, Fernando Alonso a tras concluziile şi s-a declarat extrem de bucuros de rezultatul obţinut, numind cursa din Japonia ca fiind cea mai bună a sa din ultimul an.

„Mă simt foarte bine, adevărul este că e probabil dificil să spun că este cea mai bună cursă…aş spune totuşi că e cea mai bună cursă a mea din aprilie sau mai anul trecut. Cred că nu am avut un week-end atât de complet ca acesta. Şi probabil, este în top cinci curse făcute de mine. Nimeni nu-şi va aminti de Suzuka 2024. Am terminat pe şase, am fost al cincilea ca timp, dar după părerea mea, a fost clar că am fost a cincea maşină.

Ferando Alonso: „A fost un miracol!”

Am terminat pe cinci în calificări, un mic miracol. Am terminat pe şase în cursă, un mare miracol. Voi avea mereu cursa aceasta în memorie, dar voi fi abandonat de public în două-trei curse.

(N.r. Despre faptul că s-a apărat în faţa lui Oscar Piastri şi George Russell) Nu ştiu ce să spun, după Australia, aş putea să fiu descalificat pentru tot restul sezonului. A fost clar că l-am avut pe Piastri în spatele meu pentru a mă apăra de Russell”, a declarat Fernando Alonso, conform marca.com.

La Marele Premiu al Australiei, Fernando Alonso a fost acuzat că s-a apărat greşit în duelul cu George Russell, fapt care a dus la abandonul pilotului de la Mercedes. Campionul iberic a fost „retrogradat” atunci pe locul opt.

