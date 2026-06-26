Ferrari vs. Mercedes pe scena din munți

Duminică, la Spielberg, Pirelli va aduce cei mai moi compuși din gamă: C3, C4 și C5. Uzura nu este un factor decisiv aici. Degradarea are în principal o cauză termică. Asfaltul are o vechime de câțiva ani. Prin urmare, prezintă niveluri ridicate de micro- și macro-rugozitate, ceea ce, în sine, generează căldură în anvelope.

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Spielberg, particularități importante

Aderența este bună datorită cauciucului depus de numeroasele evenimente de sporturi cu motor, iar evoluția pistei e mare. Zonele de tracțiune solicită mai mult anvelopele din spate, mai predispuse la degradare. Cu toate acestea, piloții vor trebui să acorde atenție punții față în timpul frânărilor în pantă. Red Bull Ring are o diferență de altitudine de 63 de metri, ceea ce îl face al doilea circuit ca variație de altitudine. Un alt aspect cheie ține de altitudinea circuitului. La peste 600 de metri, aerul mai rarefiat duce la o forță de apăsare mai mică asupra mașinilor, ceea ce poate duce la o alunecare sporită a pneurilor.

Anul trecut, majoritatea echipelor au terminat cursa cu două opriri la boxe. Toate cele trei compoziții nominalizate au fost utilizate în timpul Marelui Premiu. Având în vedere consistența mai mare a pneurilor actuale, cei de la Pirelli se așteaptă la o tendință mai pronunțată către o strategie cu o singură oprire.

Va fi din nou foarte cald

La Spielberg, duminică, vor fi 33 de grade Celsius în aer și, probabil, spre 50 la suprafața pistei. (Nu e vârful de temperatură în Europa. În Roma, de pildă, sunt anunțate 38 de grade în aer Celsius duminică.) Șansele de ploaie sunt estimate drept foarte reduse, dar în munți acest lucru se poate schimba destul de rapid.

Pe cine avantajează aceste temperaturi prognozate? Gestionarea supraîncălzirii gumelor nu mai e un atu al celor de la McLaren. Team-ul din Woking și-a pierdut în mare măsură capacitatea de a controla supraîncălzirea anvelopelor pe care a avut-o în sezonul trecut. Și aici e o explicație. Formația va aduce în Austria și versiunea proprie a ”aripii Macarena”, concept lansat de cei de la Ferrari. Red Bull Racing nu a găsit încă rețeta pentru problemele monopostului, dar va introduce la Spielberg un pachet de upgrade-uri menit să rezolve, printre altele, apăsarea la sol și uzura prea ridicată a anvelopelor.