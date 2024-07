George Russell s-a bucurat ca un copil după victoria uriaşă din Marele Premiu al Belgiei! Imagini fabuloase cu pilotul Mercedes - Antena Sport

George Russell s-a bucurat ca un copil după victoria uriaşă din Marele Premiu al Belgiei. Pilotul Mercedes a oferit imagini de senzaţie alături de echipa sa.

George Russell a câştigat Marele Premiu de Formula 1 al Belgiei, după ce a luat o decizie crucială. Russell a insistat să facă doar o singură oprire la boxe, iar acest lucru i-a adus victoria. Russell a mers 34 de tururi pe pneuri dure şi a câştigat Marele Premiu al Belgiei, deşi Lewis Hamilton l-a presat în finalul cursei.

Russell s-a impus cu un avans de 056/100 în faţa compatriotului şi coechipierului său Lewis Hamilton, septuplu campion mondial de Formula 1, aflat la ultimul său sezon sub culorile Mercedes. Echipa Mercedes nu mai realizase o dublă în Formula 1 de la Marele Premiu al Braziliei din 2022. Pentru Russell a fost a doua victorie din acest sezon şi a treia a sezonului. La finalul cursei, Russell a explicat cum a ajuns la concluzia că este bine să facă o singură oprire la boxe.

„Este un rezultat uimitor. Nu aveam în minte o victorie astăzi în şedinţa de strategie de cursă. Pneurile se simţeau ok, am tot spus echipei să trecem la o oprire la boxe. Lewis controla cursa şi se pregătea pentru victorie. Un 1-2 pentru o echipă înaintea pauzei de varp este senzaţional. În timpul cursei am tot vorbit pe radio cu echipa, dar a fost un efort de echipă. Am aruncat zarurile şi de data asta a mers. Ritmul maşinii a fost bun. 3 victorii în 6 curse pentru noi, mi-aş fi dorit ca următoarea cursă fi acut weekend-ul viitor„, a spus George Russel la finalul cursei.

