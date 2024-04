Imagini de senzație cu bucuria lui Max Verstappen după Marele Premiu al Chinei! Cum a sărbătorit o nouă victorie în "Marele Circ" - Antena Sport

„Am fost incredibil de rapizi astăzi, pe fiecare tip de pneu. Mașina a fost ca pe șine. Astfel de weekend-uri sunt incredibile. Să obții ceea ce am obținut noi… e fantastic.

Pe final de cursă auzi mereu zgomote pe care nu ar trebui să le auzi. Erau resturi de la una dintre mașini, am trecut cu 200 la oră peste ele, am vrut să verific dacă mașina este ok.

La Miami ar trebui să fie o cursă bună pentru noi. În mod normal strategia este mult mai simplă acolo, dar se anunță un weekend nebun”, a spus Max Verstappen, la finalul cursei de la Shanghai.

Marele Premiu de Formula 1 de la Miami va fi transmis în direct pe Antena 3 CNN și LIVE STREAM în AntenaPLAY, în intervalul menționat anterior.