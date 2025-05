Jack Doohan, înlocuit la Alpine după şase curse. Cine va pilota pentru echipa franceză - Antena Sport

„Am câştigat cursa pe care mi-o doream foarte mult – ieri a fost dificil, calificările au fost unele dintre cele mai dificile sesiuni ale anului, aşa că să ies victorios este un rezultat extraordinar. Am fost suficient de atent să-l evit pe Max în virajul 1 şi, de atunci, am ştiut că am un avantaj bun în ceea ce priveşte ritmul. Maşina a fost incredibilă astăzi. Am avut ceva probleme în etapa dificilă, aşa că mai sunt câteva lucruri de îmbunătăţit. Trebuie să continui să învăţ, dar sunt foarte fericit că plec din Miami în frunte”, a declarat Oscar Piastri.

Pe locul doi s-a clasat Lando Norris (McLaren), pe trei a terminat George Russell (Mercedes), pe patru Max Verstappen (Red Bull), pe cinci Alexander Albon (Williams), pe şase Kimi Antonelli (Mercedes), pe şapte Charles Leclerc (Ferrari), pe opt Lewis Hamilton (Ferrari), pe nouă Carlos Sainz (Williams) şi pe zece Yuki Tsunoda (Red Bull).