Lewis Hamilton a dezvăluit ce l-a făcut să semneze cu Ferrari: "Cea mai grea decizie pe care am luat-o!" - Antena Sport

Lewis Hamilton a dezvăluit ce l-a făcut să semneze cu Ferrari: „Cea mai grea decizie pe care am luat-o!”

Pilotul britanic de 39 de ani a dezvăluit că aceasta a fost una dintre cele mai grele decizii pe care le-a luat, însă a avut nevoie de o nouă provocare în cariera sa.

„Când am semnat în vară (prelungirea – n. r.), era evident că îmi vedeam viitorul la Mercedes, însă la începutul anului a apărut o oportunitate şi am decis să profit de ea.

Am impresia că aceasta este cea mai grea decizie pe care a trebuit să o iau vreodată, sunt legat de Mercedes de 26 de ani. M-au susţinut şi am trăit împreună o aventură incredibilă, care a marcat istoria sportului şi de care sunt foarte mândru. Dar, în cele din urmă, eu îmi scriu povestea şi am simţit că e timpul să deschid un nou capitol”, a declarat Lewis Hamilton, conform theathletic.com.

Programul noului sezon de Formula 1! Un record de 24 de curse, în 2024

A fost publicat programul noului sezon de Formula 1, care va debuta pe 29 februarie. Nu mai puţin de 24 de curse se vor disputa în 2024, un record, faţă de sezonul precedent în care s-a disputat 23. Prima cursă se va desfăşura pe circuitul de la Sakhir, din Bahrain. Formula 1 se va vedea pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, în următoarele trei sezoane.

Noutatea faţă de sezoanele precedente o reprezintă faptul că a revenit în calendar Marele Premiu al Chinei. Cursa de pe circuitul de la Shanghai a fost anulată în ultimii patru ani, din cauza pandemiei de Covid-19.

Şi Marele Premiu al regiunii Emilia-Romagna este menţionat în calendar. În 2023, cursa nu s-a desfăşurat din cauza inundaţiilor din zonă. O altă schimbare importantă faţă de sezoanele precedente o reprezintă faptul că datele unor curse au fost schimbate, faţă de cum se desfăşurau în mod obişnuit. Concret, Marele Premiu al Japoniei a fost mutat în aprilie, Marele Premiu al Azerbaidjanului în septembrie, iar cursa din Qatar se va desfăşura între 29 noiembrie şi 1 decembrie, înaintea finalului programat pe circuitul din Abu Dhabi. Cum arată calendarul curselor de Formula 1 din 2024: Marele Premiu al Bahrainului, 29 februarie – 2 martie

Marele Premiu al Arabiei Saudite, 7-9 martie

Marele Premiu al Australiei, 22-24 martie

Marele Premiu al Japoniei, 5-7 aprilie

Marele Premiu al Chinei, 19-21 aprilie

Marele Premiu de la Miami, 3-5 mai

Marele Premiu din Emilia Romagna, 17-19 mai

Marele Premiu din Monaco, 24-26 mai

Marele Premiu al Canadei, 7-9 iunie

Marele Premiu al Barcelonei, 21-23 iunie

Marele Premiu al Austriei, 28-30 iunie

Marele Premiu din Marea Britanie, 5-7 iulie

Marele Premiu al Ungariei, 19-21 iulie

Marele Premiu al Belgiei, 26-28 iulie

Marele Premiu al Olandei, 23-25 august

Marele Premiu al Italiei, 30 august – 1 septembrie

Marele Premiu din Azerbaijan, 13-15 septembrie

Marele Premiu din Singapore, 20-22 septembrie

Marele Premiu al Statelor Unite, 18-20 octombrie

Marele Premiu din Mexic, 25-27 octombrie

Marele Premiu al Braziliei, 1-3 noiembrie

Marele Premiu din Las Vegas, 21-23 noiembrie

Marele Premiu din Qatar, 29 noiembrie – 1 decembrie

Marele Premiu din Abu Dhabi, 6-8 decembrie

