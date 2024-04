Marele Premiu de Formula 1™ al Chinei va fi în direct pe Antena 3 CNN şi LIVE STREAM în AntenaPLAY, duminică, de la 10:00 - Antena Sport

După ce ești într-o cursă, chiar și una de sprint, trebuie să îți reașezi setup-ul mental, evident mașina cu pneuri noi și, mai apoi, fiecare secvență înseamnă o provocare. Din fericire am avut mai multe pneuri slick, după ce am folosit intermediare pe ploaia de ieri. De la sesiune la sesiune, de la secvență la secvență, am încercat să aducem îmbunătățiri și se pare că a funcționat”, a declarat Max Verstappen, după ce a fost cel mai rapid pilot în calificările de sâmbătă.